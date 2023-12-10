亞錦賽／「2無業男」場邊受訪！超狂身分曝光 球迷笑噴：好眼熟
2023亞錦賽冠軍戰中華隊以0:1不敵日本，錯失挑戰2連霸機會。而大巨蛋場邊觀眾席，賽前就有2名「無業男子」受訪，有球迷認出原來就是剛被樂天桃猿釋出的後援投手「鄉長」陳禹勳，以及內野手郭嚴文，兩人皆表示很期待未來能進大巨蛋打球。影片曝光後，引來網友笑翻直呼：「無業男子進場看前隊友打球XDD！」
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「Vamos狗吠火車」今（10）日貼出影片，只見攝影團隊正在場邊觀眾席進行訪問，其中就發現兩位眼熟的球迷，原來就是「鄉長」陳禹勳以及郭嚴文，陳禹勳受訪時先是表示「沒有工作就來看球」，自嘲是無業人士，他也透露門票是如何取得，「朋友給的票，他就特地幫我們去買了，還去新莊面交這樣」。
郭嚴文則坦言自己一直想來看看大巨蛋，很驚訝大巨蛋突然開放，也相當羨慕大家可以在這邊打球。陳禹勳同樣期待未來能進大巨蛋打球，「可是他們好像說草皮比較厚一點，就是球速會減速蠻多的，跟日本差蠻多」。
影片曝光後，球迷全笑翻留言，「沒有工作就來看球，鄉長很會」、「還好無業，不然被發現是樂天的可能走不出去」、「還是有實力的無業男子」、「兩個無業男子球速150、打過CT」、「無業男子進場看前隊友打球XDD」。
事實上，在2023年中職球季告一段落，在台鋼擴編選秀結束後，五隊面臨球員60人名單「契約保留球員名簿」環節，另外不在60人名單外球員，各隊可自由接觸，形同自由球員。而樂天桃猿就將陳禹勳及郭嚴文放在保留名單外，讓各界都十分好奇2人未來動向為何。
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