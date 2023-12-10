日本餐廳貼「中國人禁止入內」　中國網紅怒嗆店長又報警喊歧視

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於該名網紅的提問，該店家老闆也毫不掩飾回應稱「中國人讓我噁心」，堅持這種做法「不違法」，還要油頭四六分與拍攝團隊「閉嘴」趕快離開；接著該名中國網紅憤而向警方報案，堅持店家的做法是歧視行為、違反法律，又向警方要求撕掉字條，並稱「否則會上升至外交問題」，最終影片結束在「油頭四六分」質疑警方立場，而警察婉轉勸他離開店家的一幕。
影片上傳後掀起兩個國家網友的大量討論，有中國網友批評該名網紅以前就曾經拍過類似挑起仇恨的影片，例如在中國禁止福島水產進口時，他就曾前往東京新宿一間居酒屋，對著門口黑板寫著「中国人へ 当店の食材は全て福島県産です」（致中國人，本店食材全部產自福島縣）的字眼開嗆。
但多數中國留言討論仍辱罵該中華餐館老闆的行為，甚至揚言要前往日本當著老闆的面撕掉「中國人禁止入內」的字條要求老闆道歉等，經常針貶時事的網紅「錫蘭」也轉發這則影片稱店家的做法確實是歧視行為，反觀中國境內也有歧視日本人的商家行為也應該被拿出來諷刺，「商家僅僅因為種族而禁止某人入內就是歧視行為，這在任何一個民主自由國家都不應該被鼓勵甚至捍衛的」。
不過有日本網友對此則反駁，基於日本《民法》第521條規定當中提及的「合約自由」，店家可以自行決定拒絕哪些被認為影響店舖營運的顧客進入，也有日本網友稱這種歧視行為是否違法違憲應該交由司法部門判斷，要求警方當場處理確實有些不合理。