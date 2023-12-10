薪資成主要誘因！數千名哈薩克移工赴韓國　非法移工：待遇較好

日本餐廳貼「中國人禁止入內」　中國網紅怒嗆店長又報警喊歧視

▲居住日本的中國網紅「油頭四六分」前往位在東京的「西太后」中華餐館，拍下門口貼著「中國人禁止入內」字條的畫面。（圖／翻攝自微博）
▲居住日本的中國網紅「油頭四六分」前往位在東京的「西太后」中華餐館，拍下門口貼著「中國人禁止入內」字條的畫面。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本福島排放核廢水入海後，引起中國民間強烈反彈，部分過於激烈的騷擾、惡意破壞行為也變相導致日本社會的反感。近期一位常居日本的中國爭議網紅「油頭四六分」前往東京一家中華餐館，見到該店門口上張貼「中國人禁止入內」以及「韓國人禁止入內」字條後，不僅入店和老闆理論，接著又憤而報警要求警方處理，相關影片在日本推特和中國微博、小紅書等社群媒體上掀起大量熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名居住日本的中國人「油頭四六分」日前上傳一部影片，記錄他前往位在東京的「西太后」中華餐館並與店家對質的過程。從畫面中可以看到「油頭四六分」先是對著鏡頭解釋店家門口張貼的是「中國人禁止入內」與「韓國人禁止入內」的字條，接著又進到店內質問老闆「字條是什麼意思」、「為什麼要在門口貼這樣的字條？」。

對於該名網紅的提問，該店家老闆也毫不掩飾回應稱「中國人讓我噁心」，堅持這種做法「不違法」，還要油頭四六分與拍攝團隊「閉嘴」趕快離開；接著該名中國網紅憤而向警方報案，堅持店家的做法是歧視行為、違反法律，又向警方要求撕掉字條，並稱「否則會上升至外交問題」，最終影片結束在「油頭四六分」質疑警方立場，而警察婉轉勸他離開店家的一幕。

影片上傳後掀起兩個國家網友的大量討論，有中國網友批評該名網紅以前就曾經拍過類似挑起仇恨的影片，例如在中國禁止福島水產進口時，他就曾前往東京新宿一間居酒屋，對著門口黑板寫著「中国人へ 当店の食材は全て福島県産です」（致中國人，本店食材全部產自福島縣）的字眼開嗆。

但多數中國留言討論仍辱罵該中華餐館老闆的行為，甚至揚言要前往日本當著老闆的面撕掉「中國人禁止入內」的字條要求老闆道歉等，經常針貶時事的網紅「錫蘭」也轉發這則影片稱店家的做法確實是歧視行為，反觀中國境內也有歧視日本人的商家行為也應該被拿出來諷刺，「商家僅僅因為種族而禁止某人入內就是歧視行為，這在任何一個民主自由國家都不應該被鼓勵甚至捍衛的」。

不過有日本網友對此則反駁，基於日本《民法》第521條規定當中提及的「合約自由」，店家可以自行決定拒絕哪些被認為影響店舖營運的顧客進入，也有日本網友稱這種歧視行為是否違法違憲應該交由司法部門判斷，要求警方當場處理確實有些不合理。

上海計程車貼「日本人與狗不得上車」標語！日乘客全程緊張怕露餡

經濟差、保費又高！中國醫保人數「驟降2500萬」　社保體系恐崩潰

精英天菜才夠格？中國興起「高階聯誼」　想交友還得看學歷、顏值

不滿鄰居太吵！中國化學博士生「投毒身影」被拍下　遭美驅逐出境

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞