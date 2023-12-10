諾貝爾和平獎得主仍在獄中！伊朗人權鬥士兒女代為領獎
伊朗女權與人權鬥士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）是今年的諾貝爾和平獎得主，但目前卻仍被伊朗當局關在伊文監獄（Evin Prison）當中，在今（10）舉行的頒獎典禮上，由於穆哈瑪迪身陷囹圄不可能出席領獎，因此由她的一對17歲雙胞胎子女們代為領獎，得獎感言內更譴責伊朗政府缺乏獨立的司法制度、反而建立審查機制鎮壓異議者。
國際中心楊智傑／綜合報導
現年51歲的穆哈瑪迪是名人權運動人士，也是當地一名記者，因為參與反對強制婦女戴頭巾和反對死刑的維權運動，不斷被當局關押進出監獄。獲得2023年諾貝爾和平獎的她，得知消息後只能在德黑蘭監獄中與其他類似情況的牢友一起慶祝。
今諾委會在挪威奧斯陸市政廳頒發獎項，穆哈瑪迪的一對流亡法國的兒女出席領獎時，也宣讀了母親在獄中的得獎感言。穆哈瑪迪提到自己是名來自伊朗的中東女性，對於該地區的文明感到光榮與自豪，但如今的專制宗教政府卻以極端主義強制要求婦女佩戴頭巾，而這種行為「在宗教與文化上都不是傳統義務，而是要求服從的手段」，而伊朗人民將會持續剷除這樣的專制政府。
穆哈瑪迪的兒女們在受訪時表示，對於長達九年沒有見到面的母親如今的處境感到相當掙扎，女兒稱自己感到有些悲觀，雙胞胎兄弟則稱自己以樂觀態度看待。
伊朗政府則在此前譴責諾貝爾委員會頒發獎項給穆哈瑪迪「具有偏見和政治意涵」，其外交部發言人透過聲明表示，「我們注意到諾貝爾委員會把和平獎頒給了一個因為再三違反法律和犯罪行為而遭定罪的人」。