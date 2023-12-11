中國網紅大鬧日本餐館控「歧視」　矢板明夫：要反思為何會被討厭

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矢板明夫在臉書上發文，指該名中國男子威脅日本警察說「已經發展成外交問題了」、「你知道每年有多少中國的觀光客來日本嗎」，但警察解釋因為權限問題，確實沒有辦法命令店主撤掉告示牌，最後該網紅丟下一句「我們繼續關注這件事的今後發展」，然後悻悻而去，聲稱他以前也拍過類似影片，只要在日本街頭看到有疑似歧視中國人的標語，就會報警鬧事、拍片蹭流量，有一定的知名度。
矢板明夫強調，自己是堅決反對餐廳店主對特定族群使用歧視性語言的，也認為應該予以譴責，卻也能理解日本警察的做法，因為拒絕中國人入內，並沒有對被害者的生命財產構成威脅，侮辱性也不是十分強烈，屬於民事訴訟的範圍，警察確實不方便介入。
接著，矢板明夫提到，該名網紅刻意放大個別現象，近似無理取鬧，雖然警察態度很好，但心裡一定對這種「有事沒事就報警、把和警察溝通內容拍成影片」的做法不以為然，直言：「如果這位青年在自己的祖國中國敢這麼做，我認為有很大機率、他會被帶到小黑屋裡飽嘗一頓『社會主義鐵拳』，之後以『尋釁滋事罪』判個三、五年。」
矢板明夫也感嘆，20年多前，日本人普遍都非常喜歡中國，1990年代還曾有一部日本電影叫《北京的西瓜》，描寫一對開蔬果店的日本夫妻，在自己並不富裕的情況下，竭盡所能幫助一群中國留學生，雙方互動交流、展現人性溫暖一面的故事，感動了全日本，當時對中國有親近感的日本人高達八成以上。然而到了今天，反而是「對中國有負面印象的日本人已達到八成」，至於為什麼會出現這麼大的變化，中國和中國人也要「反思」一下。