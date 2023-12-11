諾貝爾和平獎得主仍在獄中！伊朗人權鬥士兒女代為領獎

中國網紅大鬧日本餐館控「歧視」　矢板明夫：要反思為何會被討厭

▲居住日本的中國網紅「油頭四六分」前往位在東京的「西太后」中華餐館，拍下門口貼著「中國人禁止入內」字條的畫面。（圖／翻攝自微博）
▲居住日本的中國網紅「油頭四六分」前往位在東京的「西太后」中華餐館，拍下門口貼著「中國人禁止入內」字條的畫面。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本福島排放核廢水入海後，中國民間強烈反彈及騷擾行為，變相導致日本社會反感。近期一位常居日本的中國爭議網紅「油頭四六分」因看見東京一家中華餐館門口貼著「中國人禁止入內」等字條，憤而報警並與老闆理論，卻遭對方不客氣回應：「中國人讓我噁心」、「不違法」，連警察也婉轉勸他離開店家。相關影片在網上引發熱議、評價相當兩極，不少人都認為店家行為確實不妥，但也有人力挺店家說確實沒犯法。知名日本媒體人矢板明夫則認為，中國人應該反思為何會被討厭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫在臉書上發文，指該名中國男子威脅日本警察說「已經發展成外交問題了」、「你知道每年有多少中國的觀光客來日本嗎」，但警察解釋因為權限問題，確實沒有辦法命令店主撤掉告示牌，最後該網紅丟下一句「我們繼續關注這件事的今後發展」，然後悻悻而去，聲稱他以前也拍過類似影片，只要在日本街頭看到有疑似歧視中國人的標語，就會報警鬧事、拍片蹭流量，有一定的知名度。

矢板明夫強調，自己是堅決反對餐廳店主對特定族群使用歧視性語言的，也認為應該予以譴責，卻也能理解日本警察的做法，因為拒絕中國人入內，並沒有對被害者的生命財產構成威脅，侮辱性也不是十分強烈，屬於民事訴訟的範圍，警察確實不方便介入。

接著，矢板明夫提到，該名網紅刻意放大個別現象，近似無理取鬧，雖然警察態度很好，但心裡一定對這種「有事沒事就報警、把和警察溝通內容拍成影片」的做法不以為然，直言：「如果這位青年在自己的祖國中國敢這麼做，我認為有很大機率、他會被帶到小黑屋裡飽嘗一頓『社會主義鐵拳』，之後以『尋釁滋事罪』判個三、五年。」

矢板明夫也感嘆，20年多前，日本人普遍都非常喜歡中國，1990年代還曾有一部日本電影叫《北京的西瓜》，描寫一對開蔬果店的日本夫妻，在自己並不富裕的情況下，竭盡所能幫助一群中國留學生，雙方互動交流、展現人性溫暖一面的故事，感動了全日本，當時對中國有親近感的日本人高達八成以上。然而到了今天，反而是「對中國有負面印象的日本人已達到八成」，至於為什麼會出現這麼大的變化，中國和中國人也要「反思」一下。


日本餐廳貼「中國人禁止入內」　中國網紅怒嗆店長又報警喊歧視

上海計程車貼「日本人與狗不得上車」標語！日乘客全程緊張怕露餡

懷疑秦剛死訊　矢板明夫：他根基不穩、北京沒必要隱瞞這麼久

感嘆周庭流亡　矢板明夫：4年後台灣選舉話題已不再是香港

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞