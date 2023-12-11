迴轉壽司「吃這盤CP值最低」！老饕全認同：有錢人才拿　業者認了

周一開工！全家咖啡買1送1、「第2杯9元」可寄杯　7-11美式27元

▲四大超商齊發促銷感謝中華隊，並同步開跑雙12咖啡優惠，全家限今天單品拿鐵寄杯第2杯9元、大杯美式買一送一搶券；7-11美式平均27元。（圖／業者提供）
▲四大超商齊發促銷感謝中華隊，並同步開跑雙12咖啡優惠，全家限今天單品拿鐵寄杯第2杯9元、大杯美式買一送一搶券；7-11美式平均27元。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

周一開工迎來咖啡大滿貫！四大超商齊推優惠感謝中華隊，緊接著明（12）日又是「雙12」，寄杯優惠相繼開跑，7-11美式咖啡平均27元；全家今開搶特大杯美式買一送一；萊爾富及OKmart則有咖啡買10送10、買12送12，《NOWnews》整理四大超商完整咖啡優惠，一篇看懂單杯原價多少、平均特價現省多少。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜即日起至12月13日

◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折（原價45元、特價27元）

◾厚乳拿鐵27杯1212元，6.9折（原價65元、特價45元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，6.9折（原價50元、特價35元）

◾中杯精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）

▲7-11在APP開跑雙12寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11在APP開跑雙12寄杯優惠。（圖／業者提供）
 🟡全家便利商店

📍APP｜12月11日10:00搶大杯美式買1送1
到APP「優惠趣」可領特大杯美式買1送1優惠券（點此搶券），今（11）日上午10時開搶，限量10萬組、每會員限領1組，可兌換至12月20日。

▲全家12月11日上午10時開搶特大杯美式買一送一優惠券。（圖／業者提供）
▲全家12月11日上午10時開搶特大杯美式買一送一優惠券。（圖／業者提供）
📍APP｜12月11日10:00至12月13日
雙12大禮包35樣商品1212元，平均每件35元，整體約6.5折，可兌換至2024年12月25日，等於爽吃一整年，每會員限購1組。

1212元大禮包組合內含：
◾大杯拿鐵15杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾私品茶55元系列任選10杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾霜淇淋不限口味10支，約7.1折（原價49元、特價35元）

▲全家雙12大禮包今天開賣，可一路爽吃到2024年聖誕節。（圖／業者提供）
▲全家雙12大禮包今天開賣，可一路爽吃到2024年聖誕節。（圖／業者提供）
📍APP｜限12月11日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家上午10時開賣大杯單品美式、大杯單品拿鐵第2杯9元。（圖／全家提供）
▲全家上午10時開賣大杯單品美式、大杯單品拿鐵第2杯9元。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜12月11日、12月12日（憑活動條碼）
◾大杯美式第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）

◾大杯特濃美式第2杯5元，5.5折（原價50元、特價28元）

上述不能寄杯、但不限購，冰熱不限。

▲12月11日、12月12日憑活動條碼，指定咖啡第二杯5元。（圖／萊爾富提供）
▲12月11日、12月12日憑活動條碼，指定咖啡第二杯5元。（圖／萊爾富提供）
📍門市、APP｜12月12日至12月26日
◾中杯熱美式買12送12，5折（原價35元、特價18元）

◾中杯拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

📍門市、APP｜12月12日至2024年1月9日
◾大杯熱黑糖奶茶買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

◾中杯熱焦糖拿鐵買12送10，5.5折（原價50元、特價27元）

◾大杯熱醇脆黑糖拿鐵買12送10，5.5折（原價65元、特價35元）

▲萊爾富雙12開賣中杯美式買12送12、中杯拿鐵買12送10。（圖／業者提供）
▲萊爾富雙12開賣中杯美式買12送12、中杯拿鐵買12送10。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜即起至12月12日
◾特大杯純喫茶醇奶茶7折（原價50元、特價35元）

◾特大杯純喫茶仲夏水果茶7折（原價70元、特價49元）

◾熱經典阿華田7折（原價50元、特價35元）

◾大杯熱阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）

📍APP｜限12月14日當天
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
上述加碼送會員點數888點

▲OKmart即起至12月12日特大杯純喫茶醇奶茶特價35元。（圖／取自「純喫茶」粉專）
▲OKmart即起至12月12日特大杯純喫茶醇奶茶特價35元。（圖／取自「純喫茶」粉專）
🟡星巴克
即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。

🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）
 

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