周一開工！全家咖啡買1送1、「第2杯9元」可寄杯　7-11美式27元

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📍APP｜即日起至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折（原價45元、特價27元）
◾厚乳拿鐵27杯1212元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾中杯精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
🟡全家便利商店
📍APP｜12月11日10:00搶大杯美式買1送1
到APP「優惠趣」可領特大杯美式買1送1優惠券（點此搶券），今（11）日上午10時開搶，限量10萬組、每會員限領1組，可兌換至12月20日。
📍APP｜12月11日10:00至12月13日
雙12大禮包35樣商品1212元，平均每件35元，整體約6.5折，可兌換至2024年12月25日，等於爽吃一整年，每會員限購1組。
1212元大禮包組合內含：
◾大杯拿鐵15杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾私品茶55元系列任選10杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾霜淇淋不限口味10支，約7.1折（原價49元、特價35元）
📍APP｜限12月11日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月11日、12月12日（憑活動條碼）
◾大杯美式第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯特濃美式第2杯5元，5.5折（原價50元、特價28元）
上述不能寄杯、但不限購，冰熱不限。
📍門市、APP｜12月12日至12月26日
◾中杯熱美式買12送12，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）
📍門市、APP｜12月12日至2024年1月9日
◾大杯熱黑糖奶茶買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）
◾中杯熱焦糖拿鐵買12送10，5.5折（原價50元、特價27元）
◾大杯熱醇脆黑糖拿鐵買12送10，5.5折（原價65元、特價35元）
🟡OKmart
📍門市｜即起至12月12日
◾特大杯純喫茶醇奶茶7折（原價50元、特價35元）
◾特大杯純喫茶仲夏水果茶7折（原價70元、特價49元）
◾熱經典阿華田7折（原價50元、特價35元）
◾大杯熱阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
📍APP｜限12月14日當天
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
上述加碼送會員點數888點
🟡星巴克
即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。
🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）