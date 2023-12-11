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黃仁勳首度赴越南！輝達擬建設晶片研發中心　已投入2.5億美元

▲輝達執行長黃仁勳首度訪問越南，並透露計劃投資成立晶面研發中心。（示意圖／翻攝自NVIDIA SIGGRAPH 2023）
▲輝達執行長黃仁勳首度訪問越南，並透露計劃投資成立晶面研發中心。（示意圖／翻攝自NVIDIA SIGGRAPH 2023）

國際中心賴正琳／綜合報導

美國人工智能（AI）晶片廠商輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）在近期首度訪問越南，並在訪談期間透露公司計劃在越南設立科技基地，以發展晶片產品。輝達在越南已投入2.5億美元資金，有意擴建的風聲讓越南政府相當支持，今（11）日輝達將與越南科技公司和政府當局討論半導體產業的合作細節。

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根據《路透社》10日的報導，黃仁勳造訪越南後，在河內與越南總理范明正會晤（Pham Minh Chinh），坦承將在越南建立晶片研發中心，並有意吸引全球各地的高端人才來越南的晶片半導體產業，為越南半導體生態系統的發展和數位化做出貢獻。越南政府在兩人會晤後，便發表聲明引述黃仁勳的原話。

輝達將在今（11）日與越南科技公司和政府討論半導體合作細節，一些半導體企業在越南設有大型芯片組裝廠，其中包括英特爾全球最大的芯片組裝廠。由於美國和中國的緊張局勢加劇，許多跨國企業都在加速供應鏈移轉作業，以避免被捲入爭端中。

白宮今年 9 月公布的一份文件顯示，在華盛頓與越南提升外交關系時，輝達已與越南領先的科技公司合作，在雲端計算、汽車和醫療產業領域開展人工智能應用。

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