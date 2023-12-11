穿泰服超吸睛！公廳舍佈置四面佛廟塔　新住民教學東南亞美食

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此外，在多元文化的課程中邀請到來自馬來西亞的多元文化新住民講師陳鑀枚以及來自泰國的何永媚老師，分享新馬咖椰吐司與泰式涼拌青木瓜絲的製作方法和技巧，讓前來參與的新住民體驗不同美食文化的同時，還可以帶回家稍加料理便可品嚐這些美味佳餚。當天也邀請前來參加活動的新住民朋友一起換上自己國家的國服，展現各國經典服飾之美，體現國際移民日的豐富樣貌。
當天參與活動的新住民來自中國、越南、泰國、印尼、柬埔寨及馬來西亞等國家，太太來自中國湖南的何先生說，印象中這不是新竹縣服務站第一次那麼用心舉辦類似的活動，5年前太太剛辦理團聚入境，到服務站申請依親居留時，恰巧也遇上移民日的活動，服務站的同仁們個個都成為不同國家的代表，記憶最深的是，受理我們案件的人員是阿拉伯石油大亨，我們3歲的小孩永遠記得，每次到移民署，就要找尋阿拉伯叔叔的身影，真的給民眾有很不一樣的感受也留下深刻的印象。
新竹縣服務站站主任楊翹楚表示，政府對新住民的關懷一直是移民署的重要任務，並且致力於支持大家融入台灣的社會。這次活動不僅是慶祝國際移民日，更提供了多元的家庭教育和文化活動，以幫助新住民適應新環境，建立聯繫和熟悉在台灣的生活，本站同仁年輕有活力，每年在這個時候發揮創意，用心舉辦相關活動，也是台灣政府對移民熱情與支持的展現。
另外，112年移民節活動再次回到陽光燦爛的台中，將於112年12月10日(星期日)在國立自然科學博物館舉行，新竹縣服務站歡迎每個人的參與，一起慶祝國際移民日，彰顯多元文化的力量。