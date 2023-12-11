氣候峰會談食物、農業與水 農業部攜手帛琉「3議題、4主軸」應戰
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（UNFCCC COP28）近期舉行，其中12月10日以「食物、農業與水」為主題，農業部於帛琉展館辦理響應論壇，並提出台灣農業的淨零排放政策規劃與森林碳匯規劃、亞熱帶農業恢復生態系的挑戰、氣候變遷等3議題，以及減量、增匯、循環、綠趨勢等4大淨零排放策略主軸。
記者林志怡／台北報導
農業部說明，該次論壇中，以台灣農業部門氣候變遷調適、淨零政策及國際合作發展為主題，由農業部、農業試驗所、林業試驗所、國家科學及技術委員會、中華經濟研究院等專家學者進行成果分享與交流。
會中涉及3大主題，包括「台灣農業部門淨零排放政策規劃及台灣森林碳匯政策與展望」、「亞熱帶農業社會恢復生態系的挑戰」、「氣候變遷下作物生產的風險評估及調適」等。
農業部說明，台灣農業部門已經在2022年2提出2040年農業部門淨零排放的目標，農業部也持續透過鼓勵農民朝向減碳、增匯效益的生產模式轉型，建立友善環境，盼強化台灣農業、適應氣候風險，部方也於這次論壇中分享台灣因應氣候變遷調適及減量、增匯、循環、綠趨勢等4大主軸之淨零排放策略。
此外，林試所於會中分享林業碳匯推動政策工作與未來展望；國科會則以氣候資訊服務與農業生產的結合應用為主題，分享氣候變遷情境圖資如何協助作物生產風險評估；農試所也於會中分享台灣的農業生態系復育的亮點工作。