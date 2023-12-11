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台積電開高！台股早盤漲逾60點　重電、車用與光通訊亮眼

▲美國FOMC本周將登場，美股上周五（8日）主要指數皆走升，台北股市今（11）日也跟著開高，早盤漲逾60點，來到17451點。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國FOMC本周將登場，美股上周五（8日）主要指數皆走升，台北股市今（11）日也跟著開高，早盤漲逾60點，來到17451點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國FOMC本周將登場，美股上周五（8日）主要指數皆走升，台北股市今（11）日也跟著開高，早盤漲逾60點，來到17451點。權值王台積電早盤漲3元，來到573元，其他重要電子股多熄火，不過日月光與國巨漲0.7%以上。盤面上各類股快速輪動，車用電子、重電與光通訊表現亮眼，AI概念股則漲跌互見。

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美股道瓊指數8日上漲130.49點，或0.36%，收36247.87點；那斯達克指數上漲63.98點，或0.45%，收14403.97點；標普500指數上漲18.78點，或0.41%，收4604.37點；費城半導體指數上漲26.63點，或0.71%，收3774.17點。

台北股市今日早盤漲逾60點，來到17451點，隨後在盤上震盪。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到573元。同樣為晶圓代工的聯電漲1%多、世界先進小漲、力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科跌0.6%、鴻海小跌，南亞科、群創漲0.5%以上。不過，國巨漲1.8%、日月光漲0.7%。

今日AI概念股漲跌互見，緯創早盤漲0.5%、英業達漲0.8%、廣達漲0.7%、技嘉跌1.7%、緯穎來到平盤附近，世芯與勤誠漲1到2%。重電族群持續走揚，合勤控、啟碁、泓格、康舒、明泰、中磊、星通漲1到3%。光通訊概念股轉強，台通拉漲停、前鼎、永崴投控、華星光、創威漲2到3%。車用電子則表現搶眼，環天科漲逾5%，順達、晶豪科、力旺、廣華、鑫創、大億、欣興、文曄、大聯大漲1到3%。



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