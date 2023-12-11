傳台積熊本廠明年2月開幕！王美花保守回「密切注意」 續促投資
根據媒體報導指出，有消息人士透露，台積電計畫於明（2024）年2月下旬為熊本廠舉行開幕典禮，屆時總裁魏哲家將率相關主管與供應鏈成員出席典禮，見證台積電在日本首座具備十六奈米製程生產能量的十二吋晶圓廠的成就。
記者鄭妤安／台北報導
而針對台積電規畫在熊本興建二廠的披露，預料將是日本首座七奈米先進製程晶圓廠，計畫將在2024年4月動工，2026年底開始生產。報導指出，此規劃可能將在2月的開幕典禮上對外公布。
對此，經濟部長王美花今（11）日出席立法院經濟委員會時，會前接受媒體聯訪時表示，日本是半導體供應鏈中，在材料設備上重要的供應商，台日之間在這方面本就密切合作，而台積電在日本設廠，是全球佈局建廠中速度最快的一個，她由衷感謝日本的中央與地方政府。
王美花接續說道，政府會持續積極促成雙方供應鏈的投資，至於熊本廠是否真於明年2月建成開幕，會再進一步與台積電了解，並密切注意相關期程。
媒體追問「台日之間還有哪些合作案可以期待？」王美花的回應中強調，台日合作先進製程不斷推進，日本材料設備廠商來台增加投資也看得到相關進展，「這是非常好的現象。」