名家論壇》陳冲／老饕自律　常功敗於垂成

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其實不論庇谷稅、運動或減重針劑，都在減少卡洛里攝取、增加代謝功能的陳窠裏打轉，晚近許多保險公司外溢保單的推出，其設計也是基於同一原理。近年世界三大藥廠股價的此升彼降，自然與開發並成功熱銷的減重針劑有關，但為何減重針劑能夠成功?其原理就是利用人工腸泌素，壓抑食慾，降緩消化，使身體誤以為飽食，沒有進食的慾望。簡單言之，以往人類從事運動或自主健康管理，以強化代謝、減少攝取，這都需要堅強的恆心與意志，以克服生理慾望，但如意志不敵人性，即不得不承認自我管控失敗，須藉由外力降低食慾，達到減重的效果。What’s the point? 全然倚賴自律，不是萬靈丹。
虛擬資產(或稱數位資產)，是近十五年的產物，各國政府其實沒有充分的心理準備，以國內過去數年數位部等單位大力相互禮讓(蘇院長在立法院承諾一個月，結果迄今也沒解決)，即可看出，縱然金管會近年來勉為其難接下其中VASP的重擔，但連法令名稱都難一致，從2021的虛擬通貨平台，到2023的虛擬資產平台，能怪民間欠缺共識?其實金管會也處境尷尬，沒有法律基礎的主管機關，何其難為，行政院歷經兩位院長，用過鋸箭法、補鍋法、卸責法，就是沒有解決辦法。寄望業者自律，並無不可，但沒有他律的自律，終將是場災難!
2023年國際Global Crypto Adoption Index甫於十月公布，台灣排名進到第33名，值得注意的是，前二十名中，已開發國家依然寥若晨星(美英日加)，但可以看出開發中國家、弱勢族群力爭上游的心理層面。另一方面，歐美國家也已覺醒，白宮的數位資產行政命令、歐盟的數位羅盤計畫、日本的穩定幣修法，都是我們的警訊。本基金自2014起持續呼籲正視加密資產的科技及社會意涵，也多次探討央行數位貨幣與穩定幣的可行性，環視全球相關的發展，應該已經屆臨關鍵性的時刻，上月幣安(Biance)事件後，國際媒體最震撼的標題「行業已進入法律與秩序的時代」，的確，老饕如都能自律，減重針劑問世哪會影響全球股市?
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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