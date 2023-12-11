柯P稱潮間帶插滿風機 王美花回嗆一支都沒有、籲了解事實再發言
民眾黨總統參選人柯文哲昨（10）日於臉書上表示，有支持者向他反應，希望能夠解決彰化潮間帶插滿風力發電機與焚化爐帶來的空污問題。對此，經濟部已發出新聞稿大力澄清，潮間帶是生態敏感區域，無論是離岸風機或陸域風機的規範，都不准許設置，目前安裝完畢的風機共688座，「一支都沒有設在潮間帶中！」
記者鄭妤安／台北報導
經濟部長王美花今（11）日出席立法院經濟委員會時，會前接受媒體聯訪時也回應，688座風機中，有407支是陸域、281支為海上風機，再次強調「沒有一支是設在潮間帶」，喊話柯文哲應清楚了解事實再做發言比較好。
根據經濟部資料說明，陸域風機從2000年開始設置，而離岸風電則是從2017年商轉。如今風電機組持續安裝中，依照內政部公告實施的「整體海岸管理計畫」，涉及風力發電設施須排除海岸地區範圍內之區位，諸如海岸保護區、海岸防護區、河口、潮間帶或影響沙灘公共使用或公共通行等等區位，因此「彰化地區潮間帶插滿風機」的指控，並非事實。
經濟部補充，目前的離岸風場水深介於20到50公尺，不僅遠離潮間帶，也要避開白海豚保育專區，相關的建置與運維工程，都是採取近海海事工程的做法。目前電業籌設的程序明確，其中包括需要環評證明、漁業主管機關同意證明文件，以及地方政府同意函，如果未齊備要件，就無法進行開發。
經濟部認為，柯文哲的發言主要在網路世界傳播，應該謹慎求證，避免受假消息矇騙後又再次傳播，要求柯應公開澄清並修改言論。