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「大陸冷氣團」週末起連5天襲台！北台灣跌破10度　最冷時間出爐

▲氣象專家賈新興提醒，冷氣團可能會在週六開始影響至下週三，下週二深夜至下週三清晨，苗栗以北要小心攝氏10度以下低溫。（圖／NOWnews資料照片）
▲氣象專家賈新興提醒，冷氣團可能會在週六開始影響至下週三，下週二深夜至下週三清晨，苗栗以北要小心攝氏10度以下低溫。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩／綜合報導

今（11）日台灣各地維持多雲到晴，西半部日夜溫差大，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，並要留意局部較大雨勢，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，週六至下週三（12月16日至12月20日）桃園以北及宜蘭整天偏濕冷，且下週二（12月19日）時，冷空氣有機會達到「強烈大陸冷氣團」的強度，最冷的時間點落在下週二深夜至下週三清晨，苗栗以北要小心攝氏10度以下低溫。

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賈新興說明，明（12）日東北季風將增強，苗栗以北及宜蘭、花蓮、台東會有局部短暫雨，週三（12月13日）中午前，東北角及宜蘭有零星短暫雨，週四至週五（12月14日至12月15日）東北季風減弱，各地為晴到多雲的天氣。

▲週六至下週三，桃園以北及宜蘭整天偏濕冷，期間甚至可能出現攝氏10度以下的低溫。（圖／賈新興YouTube）
▲週六至下週三，桃園以北及宜蘭整天偏濕冷，期間甚至可能出現攝氏10度以下的低溫。（圖／賈新興YouTube）
賈新興提醒，週六至下週一（12月18日）有受大陸冷氣團影響的機率，新竹以北及宜花有局部短暫雨，整天偏濕冷。下週二至下週三，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。特別要注意的是，下週二冷空氣會再度增強，屆時有機會達到強烈大陸冷氣團的強度，下週二深夜至下週三清晨，苗栗以北預估會有攝氏10度以下的低溫，台北氣象站低溫則有接近攝氏11至12度的機率。

針對氣溫，中央氣象署也提醒，週六東北季風增強，北部、宜蘭明顯轉涼，中南部地區溫度也略降，早晚低溫僅有攝氏16至19度，下週日冷空氣強度，目前預報接近大陸冷氣團等級，北台灣明顯感受偏冷，早晚低溫僅剩攝氏14度，局部地區更低，可能會跌到攝氏12度，其它各地區也會明顯轉涼。

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