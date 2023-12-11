高溫上看30度！想喝手搖飲解暑 桃園新品種仙草「香氣更濃」
時序已經進入12月，全台各地卻還是陸續出現30度的高溫，再加上星期一的「Monday Blue」，許多上班族都想叫杯手搖飲來解悶，仙草茶是相當不錯的解暑選擇，即使在冬季，燒仙草也讓人十足享受，而仙草新品種「桃園3號」有優秀的香氣和凝膠能力，全台都適合栽培，有望成為進口替代作物新品項。
記者林志怡／台北報導
農業部指出，仙草產品是從桃園市楊梅區、新竹縣關西鎮綿延至苗栗縣獅潭鄉一帶引以為傲的區域特產，農業部桃園區農業改良場111年推出兼具高香氣與高凝膠能力且豐產之仙草新品種桃園3號-仙豐，以帶動產業新一波發展。
桃園農改場指出，仙草新品種桃園3號-仙豐株型半直立，高香氣特性又適合製作仙草茶，並可提高仙草相關產品香氣品質；又因凝膠能力高於對照品種桃園2號，與對照品種桃園1號相近，為製作仙草凍極佳原料。加上所具有之豐產特性，可提高農友種植誘因及增進收益，極具潛力成為進口替代作物新品項。
此外，仙草新品種桃園3號-仙豐除鹼性及高鹽分土壤外，全台都適合栽培，憑藉該品種的植株高香氣、高凝膠能力、豐產及植株半直立採收省工等4大特點，目前已品種授權新竹縣關西鎮農會及桃園市楊梅區農會與台南市青農林健祐農友，生產種苗提供農友栽培，以供應全台優質仙草原料。