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7-11開賣800元藝伎咖啡！姓名中1字「不可思議」　免費喝冠軍美式

▲7-11在21間門市推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯800元；姓名對中1字「不可思議」，免費喝冠軍美式。（圖／業者提供）
▲7-11在21間門市推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯800元；姓名對中1字「不可思議」，免費喝冠軍美式。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

搶攻頂級黑金市場，7-ELEVEN在2018年就開創了「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，慶祝邁入5周年，12月13日將在21間門市推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價800元，每店限量10杯。此外，聖誕節當天，只要姓名對中「不、可、思、議」任一字，可免費兌換中杯冠軍美式。

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7-ELEVEN旗下「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，門市有專屬吧台、座位區，以及配有通過認證的咖啡師服務，至今邁入5周年，後（13）日起在全台21間門市開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」。

該款新品獲得2023年素有咖啡屆奧斯卡之稱的CoE（Cup of Excellence，卓越杯），本批次為本土得標最高等級，每杯手沖價800元，每店限量10杯；同步上市限量100包的咖啡豆50g，每包1880元。12月13日至2024年1月9日期間，買熱拿鐵系列飲品，能免費體驗智慧數位拉花一次。

▲「阿里山豆御香藝伎咖啡」咖啡豆50g，售價1880元，限量100包。（圖／7-ELEVEN提供）
▲「阿里山豆御香藝伎咖啡」咖啡豆50g，售價1880元，限量100包。（圖／7-ELEVEN提供）
▲活動期間買熱拿鐵系列飲品，可免費體驗智慧數位拉花一次，價值30元。（圖／業者提供）
▲活動期間買熱拿鐵系列飲品，可免費體驗智慧數位拉花一次，價值30元。（圖／業者提供）
此外，在12月25日聖誕節當天，於全台21間設置不可思議咖啡館的門市，只要出示身份證且姓名對中「不、可、思、議」任一字，就能免費兌換中杯冠軍美式1杯，每店限量50杯，送完為止。12月25日至12月27日限時3天，在21間門市同享氮氣系列飲品買一送一優惠。

▲12月25日當天，姓名對中指定字，在不可思議咖啡館能免費兌換中杯冠軍美式。（圖／業者提供）
▲12月25日當天，姓名對中指定字，在不可思議咖啡館能免費兌換中杯冠軍美式。（圖／業者提供）
全家便利商店慶祝35周年，後（13）日起開賣3款全新票卡，挑選頗具代表性的夯番薯、匠土司做代表，等比例縮小變身3D造型票卡。

匠土司悠遊卡共有紅、綠色2款，每款售價390元； 夯番薯則變成一卡通，加上神還原的紙袋造型，售價390元，買就送夯番薯購物金5元。3款票卡於12月13日11:00起在FamiPort機台開放預，並同步在「全+1商城」販售。

▲全家12月13日起開賣3款全新造型票卡。（圖／業者提供）
▲全家12月13日起開賣3款全新造型票卡。（圖／業者提供）

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