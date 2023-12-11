配息資產超夯！打造被動式收入　這類型基金比債券還要香

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根據基富通統計的搜尋次數，最受歡迎的前5大平衡型配息基金分別是：安聯收益成長基金、聯博多元資產收益組合基金、安聯收益成長多重資產基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、摩根多重收益基金。
基富通總經理王浩宇表示，配息基金能夠打造被動式收入，一直是國人投資理財的最愛，特別是對於收入高低不定、或者已邁入退休階段的人，如果每個月都有一筆穩定的現金流來支應日常生活，將會過得更有安全感。
另外，面對全球地緣政治緊張局勢升溫帶來的不確定性，以及美國聯準會貨幣政策動向反覆搖擺，加劇金融市場的震盪風險。配息基金「以息為本」的特性，在波動環境下仍舊提供源源不絕的資金活水，也能帶來安定的力量，提高投資理財操作的韌性。
若想透過配息基金打造被動式收入，起手式該怎麼做？基富通平台與APP都上設有配息專區、理財相關文章提供參考。不過王浩宇也提醒，基金配息率不代表報酬率，高配息通常也隱含著高波動風險，因此投資配息基金應該以含息總報酬來看待，並且依照個人的風險承受能力，挑選適合自己的優質配息基金，在累積財富的過程穩中求勝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。