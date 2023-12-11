彰化男芭樂園25刀砍死女友！老家遭撒冥紙噴「殺人犯」紅漆
彰化賴姓男子不願與鄭姓女友分手，7日夥同張姓小弟在芭樂園，持刀向鄭女猛砍25刀，最終造成她傷重不治，賴男日前被依殺人罪羈押在彰化看守所，據了解，有多名人士隔日晚間跑到賴男老家放鞭炮、撒冥紙，更在牆上用紅漆寫上「殺人犯」，警方表示，已鎖定5名男子犯案，將通知到案說明。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，鄭女與賴男雙方分手約3個月，不過賴男疑似放不下這段情，執意想挽回，而除了前任的身份外，鄭女也是賴男的在芭樂園工作的雇主；7日上午9點左右，賴男見鄭女獨自在芭樂園工作，隨後帶著張姓小弟前往行兇，張男跟賴男不僅拿膠帶綑綁鄭女雙腳，更持西瓜刀砍殺其背、臀、雙肩、手腳等處，共超過20刀，致鄭女左手臂幾乎被砍斷，當場沒有生命跡象，送醫後不治。
賴、張2人隨後遭警方逮捕，並依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後向彰化地院聲押獲准，不過8日晚間，賴男的二水住家被灑滿冥紙，大門更被噴上「殺人犯」、「孩子不會教」等字句，警方經調閱相關監視器後，發現共有5名男子行，將通知到案說明，並依法究辦，同時呼籲民眾保持理性，不要做出不理性的行為，如有違法情事，本分局一定依法偵辦。