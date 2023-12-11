高雄房仲臉書貼跨國婚媒廣告求點閱率 遭移民署查獲重罰10萬元
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，有名林姓男子在個人臉書頁面刊登數十則跨國（境）婚姻媒合廣告貼文，經調查發現，林男是名房屋仲介，因觀察到近年來網路資訊盛行，竟為提升臉書觀看流量，廣蒐東南亞女子徵婚照片及資訊張貼跨國婚媒廣告貼文，雖成功吸引上千人次追蹤瀏覽，但該行為也因違反入出國及移民法明定跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告之規定，遭到裁處新臺幣10萬元罰鍰。
記者鄭婷襄／高雄報導
林男自稱從事房屋仲介業多年，除了勤跑業務拓展客源外，平時也會在個人臉書頁面張貼房屋租售相關資訊，但因貼文按讚人數僅個位數，認為廣告效益低，因此異想天開自創行銷手法，開始在抖音等社群媒體蒐集東南亞女子照片及影片，並於個人臉書張貼跨國（境）婚姻媒合貼文宣傳，且以「可提供價目表」、「有合約」及「結伴同行方案」等標語企圖引起討論，甚至還找來自己的房仲同業朋友來按讚加一，使出渾身解數想增加臉書觀看及追蹤人數，以拓展更多客源。
沒想到此舉雖成功吸引上千人次追蹤、貼文按讚數提升數十倍，但卻引起移民署專勤隊網路巡邏注意，遭到查獲通知說明，而林男到案後表示，原以為臉書貼文簡單又不需花費，還可以獲得廣告效益，沒想到會誤觸法令還要受罰，無奈搖頭表示「天下沒有白吃的午餐」，因林男散布不法婚媒廣告訊息事證明確，近日遭裁處新臺幣10萬元罰鍰。