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房產業首跨觀光！信義企業集團前進大馬沙巴　打造永續旅遊勝地

▲沙巴亞庇洲際度假酒店預計2027年開幕。(圖／品牌提供)
▲沙巴亞庇洲際度假酒店預計2027年開幕。(圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

「信義企業集團」可說是台灣房產業先驅，現在要來跨足觀光產業了！2019年買下馬來西亞沙巴首都亞庇西北方60公里外海的環灘島，並在馬來西亞沙巴州馬林松地區，盛大舉行了沙巴亞庇洲際度假酒店開工典禮，宣布正式插旗大馬觀光產業！而且為了落實企業社會責任，這個環灘島將是世界上第一個永續旅遊的零碳島！

這項開發計畫，也引起沙巴州政府高度重視，首席部長Hajiji Noor與多名官員、IHG洲際酒店集團東南亞及韓國常務董事Rajit Sukumaran、前馬來西亞駐台大使楊德勝、台灣駐馬來西亞經濟文化辦事處經濟組組長章遠智等人都有出席，信義企業集團也希望以「永續」為發展核心，來打造綠色旅遊勝地。

而這一次的跨業挑戰，信義企業集團創辦人周俊吉次子周君澔，扮演了其中的關鍵角色，本是理工背景出身的他，初入信義企業集團就在信義開發磨練。而周君澔在台協助籌備2年，帶著所學成為「1號員工」，自2021年中與團隊一起前往馬來西亞，展開歷時至今2年多的蹲點，就是為了一步步推動這次環灘島生態復育，以及開展沙巴亞庇洲際度假酒店。

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▲信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔為東馬觀光事業規劃的關鍵人物。(圖／品牌提供)
▲信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔為東馬觀光事業規劃的關鍵人物。(圖／品牌提供)
這項零碳島專案，有著「前無古人」的獨特性，必須經過長期的動植物復育、水文研究等，除了要克服島內中央區土壤營養含量較低且地下水位高，植栽難以存活的問題，還要小心翼翼保護孵化中的海龜蛋、復育珊瑚，每道問題都相當棘手且需要長時間投入，也不禁讓周君澔坦言，一切都是「做中學、一起研究，既是挑戰也是創新！」。
 

▲環灘島上進行海龜復育，已有不錯成果。(圖／品牌提供)
▲環灘島上進行海龜復育，已有不錯成果。(圖／品牌提供)
而沙巴亞庇洲際度假酒店規劃共450間房間，不僅開發過程中，會致力降低對環境的影響、實踐生態保育、促進社區發展，並提高旅遊者對永續概念的認識，還能在2027年開幕後，替在地帶來500個以上工作機會，徹底落實社區營造、地方創生。周君澔強調，沙巴擁有得天獨厚的地理位置，也有良好的天然環境、豐富的文化底蘊，信義集團透過與當地州政府、洲際酒店的合作，將秉持ESG的信念、緊扣信義房屋企業經營理念，在各個面向維護利害關係人的權益。

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