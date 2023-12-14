房產業首跨觀光！信義企業集團前進大馬沙巴　打造永續旅遊勝地

這項開發計畫，也引起沙巴州政府高度重視，首席部長Hajiji Noor與多名官員、IHG洲際酒店集團東南亞及韓國常務董事Rajit Sukumaran、前馬來西亞駐台大使楊德勝、台灣駐馬來西亞經濟文化辦事處經濟組組長章遠智等人都有出席，信義企業集團也希望以「永續」為發展核心，來打造綠色旅遊勝地。
而這一次的跨業挑戰，信義企業集團創辦人周俊吉次子周君澔，扮演了其中的關鍵角色，本是理工背景出身的他，初入信義企業集團就在信義開發磨練。而周君澔在台協助籌備2年，帶著所學成為「1號員工」，自2021年中與團隊一起前往馬來西亞，展開歷時至今2年多的蹲點，就是為了一步步推動這次環灘島生態復育，以及開展沙巴亞庇洲際度假酒店。
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而沙巴亞庇洲際度假酒店規劃共450間房間，不僅開發過程中，會致力降低對環境的影響、實踐生態保育、促進社區發展，並提高旅遊者對永續概念的認識，還能在2027年開幕後，替在地帶來500個以上工作機會，徹底落實社區營造、地方創生。周君澔強調，沙巴擁有得天獨厚的地理位置，也有良好的天然環境、豐富的文化底蘊，信義集團透過與當地州政府、洲際酒店的合作，將秉持ESG的信念、緊扣信義房屋企業經營理念，在各個面向維護利害關係人的權益。