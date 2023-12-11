擁泰國皇家軍隊同款衝鋒槍　逃亡販毒賺「跑路錢」

薛姓通緝犯涉案逃亡期間，以販賣第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻及安非他命，做為籌措逃亡期間生活所需之經濟來源，且隨身攜帶槍械防止毒品交易時遭黑吃黑。台中市警方聯手彰化警方追緝多日，12月1日收網逮捕薛男時除查出大麻、海洛因、安非他命等毒品，赫然發現一把(CQB)遊戲中有「最強步槍」稱號之仿造美國UDP-9 9mm衝鋒槍1把及32發子彈，殺傷力極大，同時也是泰國皇家軍隊目前所使用的同款衝鋒槍。
記者鄧力軍/台中報導
烏日警分局接獲線報後與彰化縣鹿港分局及臺中市東勢分局組成專案小組，經過1個月時間之佈線追緝，最終掌握薛嫌之行蹤及使用車輛，經分析薛嫌之背景資料及前科素行，發現薛嫌有多次拒捕衝撞紀錄，且薛嫌曾經對外放話「遇到警察、拚就對了」。
經過專案小組長時間之跟監、埋伏，為求順利抓捕薛嫌製定計畫，趁薛嫌離開車輛無所盾形之際，期兼顧執行同仁之安全，於12月1日在彰化縣和美鎮和線路趁薛嫌下車購物之際，一擁而上將薛嫌制伏逮捕歸案，現場並查扣第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻、安非他命等大量毒品，並在車上搜出非常罕見在限制空間戰鬥(CQB)遊戲中有「最強步槍」稱號之仿造美國UDP-9 9mm衝鋒槍1把及32發子彈，殺傷力極大，同時也是泰國皇家軍隊目前所使用的同款衝鋒槍，烏日警分局即時查獲，避免民眾生命、身體遭受不法侵害。
烏日警分局另提醒，吸食毒品百害而無一利，害人且害己，民眾切勿嘗試毒品或來路不明之飲品、咖啡包，染上毒癮自毀前程，警方亦將持續針對各類毒品加強查緝，同時呼籲民眾如發現不法事證應立即向警方檢舉，警方亦將持續掃蕩毒品並積極斷絕來源，以淨化社會維護治安。