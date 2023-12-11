年輕正妹全輸了！85歲嬤成「高雄最正店花」 3.5萬讚帶回金獎牌
前一陣子在高雄吹起一股「職業店花、店草」的比賽風潮，由於先前在高雄鹽埕區的手搖女店員高顏值被網友捕捉，讓臉書粉專「K Taiwan」有想法舉辦該比賽，整場比賽吸引上百人報名參加。然而經過一個禮拜的廝殺對決，最後高雄最正店花由85歲阿嬤「王宮鍋物阿娥」奪得第一，可以帶回一枚0.5錢的真金獎牌。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「K Taiwan」日前開始舉辦職業之花、之草的比賽，只要是經過本人的同意，各大網友都可以到粉專投稿，粉專就會把當事人照片放上，並且寫出該人是位於哪家店、擔任什麼職位，結果活動曝光之後，吸引大批網友投稿，職業類別從餐飲業到服務業，職位從店員到老闆都有，戰況非常激烈。
經過一個禮拜的投票撕殺之後，粉專日前公布最終結果，在高雄店花選拔當中，由王宮鍋物85歲頭家嬤「阿娥」以3.5萬讚橫掃一片正妹，就連第二名的為禾光牧場「晴晴」，也僅拿下1.7萬讚，第三名則是阿荷直播殿堂的「阿荷」。
而根據粉專之前公告，活動受到高雄銀樓之花贊助，因此這次比賽讚數最多的高雄之花就可以獲得一座0.5錢的「黃金獎牌」，頭家嬤「阿娥」喜收冠軍；而第二名也不錯，可以獲得高雄「川漁人家」4800元8人套餐；季軍則可獲得高雄及台南「耳朵先生」3460元豪華單人套餐。
事實上，在比賽過程當中，王宮鍋物粉專也有貼文表示「感謝各位朋友跟網友的大力支持跟分享，由於阿娥阿嬤年事已高，腳也因為老了退化了，所以並不會在店裡出現，都是我們這些後輩在處理店內大小事，她老人家也有千叮嚀萬囑咐，如果她真的拿到第一名，那王宮鍋物也會有特別的優惠活動來感謝各位支持她的網友朋友，到時候請大家多多關注我們粉專」如今，阿娥阿嬤真的勇奪第一，王宮鍋物將祭出什麼優惠活動，也讓不少在地人相當期待。