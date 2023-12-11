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冬季還有虎頭蜂螫人！毒物醫揭關鍵原因　拔刺「這件事」別亂做

▲臨床毒物醫師建議，若民眾不幸遭到蜇咬，務必在拔除蜂刺後，用用清水清洗傷口，也建議不要自己亂擦止痛藥，避免造成局部發炎更嚴重的情況。（示意圖／取自pixabay）
▲臨床毒物醫師建議，若民眾不幸遭到蜇咬，務必在拔除蜂刺後，用用清水清洗傷口，也建議不要自己亂擦止痛藥，避免造成局部發炎更嚴重的情況。（示意圖／取自pixabay）

記者林志怡／台北報導

新北市萬里區一位75歲的蘇姓男子於12月10日、在家中遭到虎頭蜂圍攻。臨床毒物醫師指出，12月份也偶有虎頭蜂攻擊事件發生，再加上近期天氣變暖、蜂群可能因此外出活動，若民眾不幸遭到蜇咬，務必在拔除蜂刺後，用用清水清洗傷口，也建議不要自己亂擦止痛藥，避免造成局部發炎更嚴重的情況。

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北榮職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌指出，蜜蜂和胡蜂（即虎頭蜂）螫傷主要發生在夏季和秋季，特別是9月份通報螫傷的人數達到最高峰，不過其他季節也偶有攻擊事件發生，12月雖以往事件數比較少，但不是完全沒有，再加上最近天氣又變暖，蜂群可能因此又會出來活動。

對於虎頭蜂的習性，楊振昌表示，虎頭蜂在活動時，通常會有在周遭巡視的偵查蜂，若人類接近、被其判斷為具有威脅性的生物，就會通過費洛蒙呼喚其他同伴前來支援，此時如果沒有盡快離開，可能面臨的是幾十隻、甚至上百隻的蜂群追擊。

楊振昌說明，遭蜂螫的次數與其毒性作用具有相關性，比如溶血、橫紋肌溶解症、腎臟衰竭、肺水腫等，如果遭蜇咬的次數達到20次以上，風險就會高很多，且也可能伴隨凝血功能異常等造成嚴重生命威脅的病徵，至於有些民眾因為體質而產生過敏性休克，則與遭蜂螫的次數無關，光是被叮到就會有危險。

因此，楊振昌提醒，在野外看到虎頭蜂時，應儘速迴避，若不幸遭蜂螫，也要立刻遠離現場，避免更多蜂群尋味道找來、並加入攻擊，脫離危險環境後，應在接下來的2到6小時內密切注意身體情況、確認有無過敏狀況，如全身蕁麻疹、呼吸不順等嚴重過敏或過敏性休克警訊，並在症狀出現時儘速就醫。

楊振昌進一步指出，如果沒有前述症狀、只是被一隻或少數幾隻虎頭蜂叮到，民眾可以自行移除蜂針，並使用清水或生理食鹽水清洗傷口，並以冰敷方式緩解傷口不適，且不建議民眾自己亂擦止痛藥，避免部分藥物引起局部發炎反應、導致傷口更嚴重。

如果民眾是遭到15至20隻以上的虎頭蜂圍攻，楊振昌說，此時就會建議民眾先就醫追蹤，觀察有無溶血、橫紋肌溶解等情況出現，必要時除了住院以外，也要持續治療追蹤。

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