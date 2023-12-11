習近平明訪越南！預計簽署數十項協議　專家分析背後動機

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中國駐越南大使熊波10日向越南媒體表示，預計在習近平訪問期間，中越將簽署多項協議，中國願對更多越南農產品進一步敞開大門，並幫助升級連接兩國的鐵路系統。越南外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）近日接受越南年輕人報（Tuoi Tre）訪問時也表示，越中兩國對習近平的訪問「都抱有很高期望」，盼兩國關係提升到「新定位」。
新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）學者黎紅協（Le Hong Hiep）向美國之音（VOA）分析，與中國的基礎設施發展合作是越南平衡與中國關係的一種方式，因為兩國共產黨關係相當密切，越南每次談到越中關係，總不忘強調「發展越中兩國關係是第一優先」，以及兩國人民「既是同志又是兄弟」的悠久傳統友好情誼。
然而越南和美國、日本的關係也在今年陸續升級成「全面戰略夥伴」，民間百姓也多半對日本有好感，社群軟體方面也普遍使用臉書，今年九月美國總統拜登（Joe Biden）也特別訪問越南，外界推估越南應會從美中關係之間尋找「平衡點」，並從中尋求自身國家利益的最大化。
越南在過去幾年受到外資挹注，經濟逐漸起飛，然而基礎建設的問題也越來越大，鐵路、高鐵、捷運和公路等基礎建設都仍不足，因此越南當局也在斟酌該向美國還是中國靠攏。
中國國家主席習近平將於12月12日至13日訪問越南，中國外長王毅上週到訪當地時，與越方官員商討安排，並敲定訪問日期。習近平上一次訪問越南是2017年，他當時到峴港出席亞太經合峰會（APEC），這是他睽違六年後再度訪問越南，由於正巧在美國總統拜登訪問越南之後，引起外界關注。