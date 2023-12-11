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習近平明訪越南！預計簽署數十項協議　專家分析背後動機

▲中國和美國關係緊張，美國在9月和越南升級為「全面戰略夥伴」後，引起中國官員高度關注，習近平更將於12日訪問越南。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲中國和美國關係緊張，美國在9月和越南升級為「全面戰略夥伴」後，引起中國官員高度關注，習近平更將於12日訪問越南。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國和美國關係越來越緊張，美國在9月和越南升級為「全面戰略夥伴」後，引起中國官員高度關注，過去幾個月中國外交官頻繁拜訪越南，中國的國家主席習近平更將於12日訪問越南，雙方預計將簽署數十項協議。

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越美關係升至與越中關係同級，且和日本的關係也升級，外界普遍感覺越南「往民主國家靠攏」，讓中國官員有些擔心。中國多年來一直是越南最大貿易夥伴，更是越南農產品主要出口市場，但中國慣常將經貿問題政治化，導致越南承受高度不確定性。中國如何回應越南對農產品穩定甚至擴大出口至中國的期待也是焦點之一。

中國駐越南大使熊波10日向越南媒體表示，預計在習近平訪問期間，中越將簽署多項協議，中國願對更多越南農產品進一步敞開大門，並幫助升級連接兩國的鐵路系統。越南外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）近日接受越南年輕人報（Tuoi Tre）訪問時也表示，越中兩國對習近平的訪問「都抱有很高期望」，盼兩國關係提升到「新定位」。

▲過去越南和日本僅是「廣泛戰略夥伴關係」，在今年升級為「全面戰略夥伴關係」。（圖／翻攝自臉書）
▲過去越南和日本僅是「廣泛戰略夥伴關係」，在今年11月升級為「全面戰略夥伴關係」。（圖／翻攝自臉書）
新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）學者黎紅協（Le Hong Hiep）向美國之音（VOA）分析，與中國的基礎設施發展合作是越南平衡與中國關係的一種方式，因為兩國共產黨關係相當密切，越南每次談到越中關係，總不忘強調「發展越中兩國關係是第一優先」，以及兩國人民「既是同志又是兄弟」的悠久傳統友好情誼。

然而越南和美國、日本的關係也在今年陸續升級成「全面戰略夥伴」，民間百姓也多半對日本有好感，社群軟體方面也普遍使用臉書，今年九月美國總統拜登（Joe Biden）也特別訪問越南，外界推估越南應會從美中關係之間尋找「平衡點」，並從中尋求自身國家利益的最大化。

越南在過去幾年受到外資挹注，經濟逐漸起飛，然而基礎建設的問題也越來越大，鐵路、高鐵、捷運和公路等基礎建設都仍不足，因此越南當局也在斟酌該向美國還是中國靠攏。

中國國家主席習近平將於12月12日至13日訪問越南，中國外長王毅上週到訪當地時，與越方官員商討安排，並敲定訪問日期。習近平上一次訪問越南是2017年，他當時到峴港出席亞太經合峰會（APEC），這是他睽違六年後再度訪問越南，由於正巧在美國總統拜登訪問越南之後，引起外界關注。

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