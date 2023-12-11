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國小女老師「9度性侵男童」還懷孕產子！遭判17年6月　不服提上訴

▲桃園市徐姓女導師遭控9度性侵男學生，事後懷孕生子，被桃園地院重判17年6月徒刑，不服判決已提上訴。（圖／資料照）
▲桃園市徐姓女導師遭控9度性侵男學生，事後懷孕生子，被桃園地院重判17年6月徒刑，不服判決已提上訴。（圖／資料照）

記者孫唯容／綜合報導

桃園徐姓國小女老師利用當六年級班導機會，對班上1名未滿14歲男童下毒手，趁著午休、課間空檔叫男童前往教室內休息室中，與其發生9次性關係，最終徐姓女老師還懷孕產下1子；桃園地院日前審結，依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，女老師不服判決結果，7日已提出上訴，全案將進入二審程序。

根據判決書指出，2020年年間，徐姓國小女老師擔任5、6年級班導師，竟於2月25日上午電腦課堂間，在班級教室內的教學準備室（休息室）中，無視男童反抗，強行性侵他得逞，後續在2月25日至6月23日期間，利用課堂間、午休時間等共性侵男童9次，還在同年5月懷孕並產下1子；全案因男童父親發現後報警，女老師被桃園地檢署依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地方法院審理時，徐姓老師辯稱僅和男童發生性交一次，且是遭男童強迫，因此才會懷孕，而男童則坦承有過幾次因為生理上「想要舒服」，或是感覺喜歡老師等，並未拒絕女老師，但其他次都有明確向女老師表達不願意、不想要。

桃園地方法院審理後認為，女老師身為男童班導師，本應盡為人師表的義務，竟為滿足性慾對男童強制性交，對於男童身心健全及人格發展均生不良影響，更可能造成家長對於學校教育的不信任，9日依對未滿14歲之男子強制性交罪，判女老師有期徒刑17年6月。

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判決出爐後，若當事人不服判決結果，可於判決書送達後的20天內提出上訴。提起公訴的桃園地檢署認為判決合乎事實與期待，決定不提上訴，不過桃園地院表示已在7日收到徐女上訴書，將移由高等法院審理。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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