防彈少年團BTS成員RM、V入伍！曝平頭造型 道別粉絲：我馬上回來
韓國天團BTS防彈少年團，為了縮短服兵役期間，將在今年底前全體入伍，繼Jin、J-HOPE和Suga陸續入伍後，RM（金南俊）、V（金泰亨）今（11）日也正式宣布當兵去，V在IG曬出剃平頭造型，並向粉絲道別「我馬上回來！再見」，允諾18個月後服役完畢再見面，「等回來之後，我們再一起創造珍貴的回憶吧！」未來將在忠清南道論山的陸軍訓練中心受訓，其他成員也都前往送行。
記者江芷稜／綜合報導
BTS粉絲眾多，為了不造成外界困擾，低調沒有公開服役地點，隊長RM事先就告知粉絲別來送行，不過他們仍在IG曬出當兵前的近照，V發出一張和柾國視訊通話的畫面，讓即將入伍的柾國平頭造型提前曝光，V頂著小平頭、裸著上半身，非常帥氣地說「哥先去了，明天你也路上小心」。
同樣今天入伍的RM，先前也發IG限時動態表達對粉絲的感謝，表示要暫時先和大家說再見，感性表示「我很愛你們，希望能夠傳達給你們」，並在前往訓練所的時候發出歌曲〈再見〉，由於兵役需時1年半，BTS最快也要等到2025年夏天前才能全員到齊，重啟演藝活動。
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