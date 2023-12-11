自民黨陷募款醜聞風暴　傳岸田文雄將撤換15官員

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岸田文雄今天早上告訴記者，他注意到了情況的嚴重性。
岸田文雄說：「我們將考慮在適當的時機，採取適切措施來恢復大眾的信任，並且避免耽誤國政。」
朝日新聞10日晚間報導，岸田文雄已經決定撤換內閣中的4名閣員，以及11名部長級官員，因未申報政治獻金的醜聞已經激起大眾的不滿。
朝日新聞指出，內閣官房長官松野博一(Hirokazu Matsuno)、經濟產業大臣西村康稔(Yasutoshi Nishimura)、總務大臣鈴木淳司(Junji Suzuki)、農林水產大臣宮下一郎(Ichiro Miyashita)將遭到撤換，其他被撤換還包含副大臣和政務秘書。
擔任政府發言人的松野博一在今天的記者會上，未對媒體報導做出說明，他大部分重複了先前的發言，表示調查正在進行中，並將採取適當行動。
松野博一告訴記者：「我打算履行我被授予的職務責任。」
在媒體報導由於未申報資金的指控，內閣即將進行改組後，西村康稔10日表示，他會留在職務上 ，並檢視他的募款程序。
可能被解職的15名官員都屬於自民黨最大派閥「安倍派」(清和政策研究會)，這個派系因為涉嫌在5年內隱匿數億日圓的政治獻金，而遭到檢方的調查。
自民黨預計將在明年9月舉行黨魁選舉，並且最晚在2025年10月舉行大選。日本自二戰以來，幾乎都由自民黨掌權。
這場醜聞可能會激起自民黨內的權力鬥爭，進而影響黨魁選舉的結果和政黨治理。
朝日新聞指出，岸田文雄預計在13日本屆議會會議結束時舉行記者會，說明岸田政府的回應。
在募款醜聞發生前，岸田內閣的支持率就已經在30%以下徘徊，這是岸田文雄自2021年10月就任首相以來的新低點，反映出選民對生活成本上漲，和迫在眉睫的增稅感到擔憂。
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