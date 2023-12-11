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接見新任日本駐台代表片山和之　蔡英文：盼台日友好開啟新篇章

▲蔡英文接見新任日本駐台代表片山和之，期盼持續深化彼此經貿夥伴關係，也希望台日友好關係開啟新篇章。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見新任日本駐台代表片山和之，期盼持續深化彼此經貿夥伴關係，也希望台日友好關係開啟新篇章。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（11）日接見新任日本駐台代表片山和之，致詞時表示民主自由是台灣和日本共享價值，維護印太的和平穩定也是雙方的共同使命。她感謝日本政府對台海和平的堅定支持，期盼持續深化彼此經貿夥伴關係，一起為印太區域繁榮發展貢獻心力，也期待共同促進跨領域、跨世代的交流，增進雙方情誼，讓台日友好關係開啟新篇章。

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蔡英文致詞表示，片山代表有豐富的駐外經驗，對台灣也很熟悉，也知道片山代表過去留學美國期間，曾經以「台灣民主化」為題進行研究，相信派駐台灣之後，將能夠更深入了解台灣的民主成果。

蔡英文說，民主自由是台灣和日本共享的價值；維護印太的和平穩定也是台灣和日本共同的使命。她要感謝日本政府對於台海和平的堅定支持，無論是今年11月的G7外長會議或是「日英防長與外長2+2對話」，會後都以聯合聲明重申台海和平對全球、區域穩定的重要性。

蔡英文指出，台灣有能力也有意願參與CPTPP等國際或區域性組織。期盼未來在片山代表的支持之下，台灣和日本持續深化經貿夥伴關係，一起為印太區域的繁榮發展貢獻心力。

蔡英文說，片山代表先前提到，希望到任後盡可能跟多數的台灣人民接觸和交流，增加更多的「日本粉絲」。這目標跟政府希望在日本有更多的「台灣通」不謀而合。也期待未來能夠和片山代表共同促進台日跨領域、跨世代的交流，持續增進雙方情誼，讓台日友好關係開啟新篇章。

片山和之致詞則說，自己於於日本外務省服務40餘年，曾在美國、中國、比利時、馬來西亞等國工作，也於秘魯擔任大使。現在有機會來到世界上對日本最友好，且與日本關係最密切的台灣擔任代表，深感榮幸。

片山和之說，過去曾5度來到台灣旅遊或出差，上次來訪是2006年。17年過去了，發現台灣已有很大的變化，自己會努力趕上台灣的變化，並親自感受這美麗的寶島。

片山和之也提到，他於1986年在美國攻讀學位，以「台灣民主化」為題寫下碩士論文。如今台灣民主化發展更加全面，且明年1月13日將舉行總統及立委選舉，他非常高興能在這個時間點赴任，體驗台灣民主化的進展。

片山和之說，台灣與日本是非常重要的夥伴，擁有自由、民主、法治等共同價值，雙方在對抗自然災害、新冠病毒等過程中，產生非常友好的感情，形成「善的循環」，這都要歸功於總統蔡英文及台灣各界人士的努力。

片山和之表示，台海和平穩定的重要性，不管對台灣或是包括日本在內的國際社會，都至關重要。日前在東京舉辦的G7外長會議，也再次確認此一重要性。

片山和之也肯定年輕一代對台日關係的角色。他說，日本高中樂旗隊已連續2年受邀來台參加國慶日，近日「橘高校吹奏樂部」學生再度來到台灣參與演出，感謝總統蔡英文提供這麼好的機會，也讓他意識到，有責任促進台日之間的友誼變得更深、更廣。

最後片山和之強調，任內將會努力讓更多台灣人及日本人了解彼此的重要性，並持續推動雙邊經濟、文化、學術及人員等各方面的交流。

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