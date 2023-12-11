藍告綠參選人違反選罷法、政風處瀆職　許智傑酸吃飽沒事做

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邱于軒進一步表示，政風處的職責就是查處機關內不法情事，甚麼時候需要來查處外部賄選案，且遭控賄選的壽宴當日有兩位市府局長及副局長官員在場，邱于軒質疑如果該場壽宴有賄選問題，政風處通報單為什麼只有非綠的候選人，在場市府官員、民進黨立委都沒有問題？難道賄選也有雙標？因此加告高雄市政風處瀆職。
林岱樺指出，劉秀鳳理事長雖廣發邀請多位民意代表等人士一同共襄盛舉其生日壽宴，然最初於邀請函中已特別註明謝絕所有禮物、禮金及鮮花等一切禮品，她在壽宴已近尾聲時始抵達現場，並簡要向劉理事長祝賀後，僅停留約10至15分鐘，便先行匆匆離去，期間並無向任何與會民眾有行求期約或交付賄賂或其他不正利益之行為，何來賄選一事？
林岱樺說，邱于軒在未向她本人及有關單位查證下，大肆招開記者會片面捕風捉影，將祝壽美意惡意曲解為「本人假借參加壽宴之名行賄選之實」且向地檢署提出告發，此舉顯然將提起司法追訴視為兒戲，浪費社會及司法資源，同時可能涉及刑法意圖使人不當選及妨害名譽等刑責，沉重呼籲國民黨能幡然醒悟，遏止同黨議員邱于軒等人「潑髒水」，散布不實言論之行為，還給高雄市民們一場乾淨的選舉。
許智傑則酸國民黨是「吃飽沒事做，找一些無聊的事亂扯」，我當天是去幫好朋友劉秀鳳慶祝生日，只是當日眾多拜訪的行程其中之一，期間記得只吃了兩碗西米露，說聲生日快樂，沒待多久就離開，在印象中在場也有國民黨籍的人士，不可能有賄選的問題，希望國民黨不要胡亂指控。
高雄市政府政風處則表示，選舉期間查察賄選為法務部指揮檢警調廉之例行業務，各縣市政風單位都一樣，且已行之有年，均在職掌業務範圍內配合執行並依規定辦理。
依據法務部函頒之「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，並受廉政署督導配合辦理各項反賄選宣導、蒐報妨害選舉情資及選票維安工作，各縣市皆然，蒐報相關妨害選舉情資均依法移請轄管地檢署參偵，由檢察機關依法偵查，皆為選舉期間例行業務，並無所稱監控特定單一候選人。
高市府發言人周璟瑜也表示，司法政風是一條鞭制度，與市府其他業務機關不相關。政風處既已強調並說明清楚，候選人則無需多做臆測。