孫淑媚睽違6年出新專輯　MV化身「酒促小姐熱舞」顛覆形象

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快六年沒發片的孫淑媚這次特別邀來金曲、金馬、金鐘獎的「三金」得主-乱彈阿翔老師擔任製作人，談起兩人的認識淵源，孫淑媚透露兩人當初因圈內人介紹而牽起線，沒想到意外牽起一段「師徒情緣」，她還形容遇到乱彈阿翔後決定「拜師學藝」的過程心境就像「雜亂打結的頭髮被摸順」，她笑說：「做專輯前心情跟雜亂打結的頭髮一樣五味雜陳 ，因為想要有破繭而出全新不同樣貌，決定跟一位頭髮烏黑柔順不毛躁的老師合作！」
而歷經快六年蟄伏、沉澱及拍戲經歷，讓靜極思動的孫淑媚思考如何突破自我，也因為這樣的念頭，激發出整張專輯的製作方向，希望以挖掘孫淑媚自己內心自我並掙脫過往束縛為目標而找出創作靈感，其中新歌〈我要閃閃爍〉正是孫淑媚放手一搏嘗試的全新自由風格，透過她自己填詞的文字，講述每個人應該決定自己的人生方向為自己而活，活出自己的精彩的同時更要給自己重新閃耀的力量。
而提及與乱彈阿翔合作的過程，孫淑媚形容猶如「身心靈大換血」重獲新生，她透露兩人在開始寫歌前先聊了四個小時的電話「談心」，更點醒她要「做自己」，孫淑媚笑說，「老師叫我不要再迎合別人再當一個乖小孩，很奇妙的，秉持著這個念頭，茅塞頓開，〈我要閃閃爍〉很順利就完成。」而值得的是，乱彈阿翔整個錄音過程叮嚀孫淑媚「不要帶武器」，要她放下過去歌唱花俏技巧去找到「聲音的靈魂」，讓孫淑媚整整花了半年去「找靈魂」，過程中最讓她難忘的莫過於每天都要到淡水的工作室找乱彈阿翔報到，然後再爬七層樓到錄音室，讓每次錄音都先「腿軟」的孫淑媚苦笑說：「老師激發我唱歌跟體力的潛能！」
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