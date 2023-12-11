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孫淑媚睽違6年出新專輯　MV化身「酒促小姐熱舞」顛覆形象

▲孫淑媚睽違6年出新專輯，MV中化身酒促小姐熱舞。（圖／一直打不倒有限公司提供）
▲孫淑媚睽違6年出新專輯，MV中化身酒促小姐熱舞。（圖／一直打不倒有限公司提供）

記者薛羽彤／綜合報導

金馬名導楊雅喆則特別為孫淑媚新歌〈我要閃閃爍〉量身打造一支兼具故事寓意及視覺造型前衛的MV，透過開場孫淑媚飾演的酒促小姐及鏡頭前扮演平凡人臨演所演繹出內心掙扎、求變、及另一面向的心境，以隱喻的拍攝手法帶出〈我要閃閃爍〉想要閃耀自我突破困境的曲意；其中為了MV孫淑媚獻出了自己的「第一次」，不僅在鏡頭前熱舞，還化身為酒促小姐，可說完全顛覆過往形象，更透過MV宣示勇於突破的心！孫淑媚坦言透過導演的循循善誘激及對他的信任，讓她逼出過往的潛力，其中一段與穿著前衛性感的皮衣熱褲舞者共舞，更讓孫淑媚克服「同手同腳」心魔秀出舞感及舞力，她笑說：「學舞的時候一直是看著鏡子跳，拍攝的時候沒有鏡子看反而不知道怎麼跳了！」

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▲孫淑媚（圖／一直打不倒有限公司提供）
▲孫淑媚25日將推出全新專輯《我要閃閃爍我要當米蟲》。（圖／一直打不倒有限公司提供）
金曲歌后孫淑媚睽違六年端出「出框」之作《我要閃閃爍我要當米蟲》，高唱〈我要閃閃爍〉的她藉歌道出突破框架心聲！  許久不見的金曲歌后孫淑媚即將在12月25日發行全新專輯《我要閃閃爍我要當米蟲》，睽違六年的她一出輯就下足猛藥，不僅新歌〈我要閃閃爍〉曲風上顛覆過往苦情溫婉情歌改以「搖滾電子弦樂雜交風」而迸出音樂新品種，歌曲詮釋更搭配節奏強烈編曲而展現奔放、自由靈魂唱腔，加上全新亮麗造型秀出保養得宜的凍齡狀態，讓全身上下散發出新氣象的她宛如進化版的孫淑媚橫空出世，令人驚艷！

▲孫淑媚（圖／一直打不倒有限公司提供）
▲孫淑媚為新歌MV化身酒促小姐。（圖／一直打不倒有限公司提供）
快六年沒發片的孫淑媚這次特別邀來金曲、金馬、金鐘獎的「三金」得主-乱彈阿翔老師擔任製作人，談起兩人的認識淵源，孫淑媚透露兩人當初因圈內人介紹而牽起線，沒想到意外牽起一段「師徒情緣」，她還形容遇到乱彈阿翔後決定「拜師學藝」的過程心境就像「雜亂打結的頭髮被摸順」，她笑說：「做專輯前心情跟雜亂打結的頭髮一樣五味雜陳 ，因為想要有破繭而出全新不同樣貌，決定跟一位頭髮烏黑柔順不毛躁的老師合作！」

而歷經快六年蟄伏、沉澱及拍戲經歷，讓靜極思動的孫淑媚思考如何突破自我，也因為這樣的念頭，激發出整張專輯的製作方向，希望以挖掘孫淑媚自己內心自我並掙脫過往束縛為目標而找出創作靈感，其中新歌〈我要閃閃爍〉正是孫淑媚放手一搏嘗試的全新自由風格，透過她自己填詞的文字，講述每個人應該決定自己的人生方向為自己而活，活出自己的精彩的同時更要給自己重新閃耀的力量。

而提及與乱彈阿翔合作的過程，孫淑媚形容猶如「身心靈大換血」重獲新生，她透露兩人在開始寫歌前先聊了四個小時的電話「談心」，更點醒她要「做自己」，孫淑媚笑說，「老師叫我不要再迎合別人再當一個乖小孩，很奇妙的，秉持著這個念頭，茅塞頓開，〈我要閃閃爍〉很順利就完成。」而值得的是，乱彈阿翔整個錄音過程叮嚀孫淑媚「不要帶武器」，要她放下過去歌唱花俏技巧去找到「聲音的靈魂」，讓孫淑媚整整花了半年去「找靈魂」，過程中最讓她難忘的莫過於每天都要到淡水的工作室找乱彈阿翔報到，然後再爬七層樓到錄音室，讓每次錄音都先「腿軟」的孫淑媚苦笑說：「老師激發我唱歌跟體力的潛能！」

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