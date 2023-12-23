青聽我說／創業藥師楊家瑋為年輕人抱不平　夢想不該被嘲笑

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對於自己彷彿「跳島戰術」的求學經驗，楊家瑋說，雖然當時她的父母對此並沒有太多意見，但有些家長會頗在意孩子這樣不安定的情況，「我們有時候比較傳統，會覺得時間點到了就該做什麼，覺得幾歲就該結婚、幾歲就該生小孩，好像每個人有固定的時間表，但其實每個人沒辦法完全符合。」
楊家瑋說，現在的資訊太豐富了，現在的小孩子比以前的小孩子早成熟很多，有不少早早知道了自己喜歡的東西，但有些時候，師長們從未見過或想像過孩子們看到的可能性，每當孩子談論自己的夢想時，給予的回應總是否定和質疑，覺得怎麼可能做到、認為小孩子不知道天高地厚、好高騖遠。
「但我覺得小朋友不應該被這樣打壓，所以如果小朋友來問我，我會說，你要做什麼夢都可以，因為這是他本來該做的事情，不要讓任何人告訴你，你做不到。」楊家瑋認為，如果一個人有勇氣開口把自己期待的未來說出來，作為長輩的人應該要陪著孩子一起尋找背後的可能性。
對於已經有了目標的年輕人或學生，楊家瑋建議，不論外頭怎麼說，這時候要做的應該是提一個計畫，來看怎麼做到、什麼時候要做到、需要多少資源，她也笑說，「然後你會發現，如果你要做到這件事情，需要學會多少事情，這樣算一算，哇，要很認真。」
楊家瑋說，我們所在的環境往往在一個人乖巧服從時，不見得給予高分，但做出一些跟大系統不一樣的事情時，常會遭到否定，這種情況下很容易讓人陷入迷惘，她希望告訴腳踏實地的追求自己目標的年輕人，「如果有任何人嘲笑你們的夢想、來跟我講的話，我就會說，『生氣，我去幫你打他！』」