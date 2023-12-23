專訪／保養品到底該怎麼挑？藥師揭選擇關鍵　力推「三角照護」

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不過，楊家瑋提到，如果以醫療人員的角度來說，保養品使用的原料安全性一定是最重要的，而且「成分越單純越好」，對於皮膚比較敏感的人來說，如果使用的保養品中含有可能導致過敏的成分，但組成成分多達數十種，幾乎不可能分辨自己是對什麼過敏，但若只有十幾個成分，還可能找得出來。
另一方面，楊家瑋表示，皮膚出問題，有時候其實是感染、內分泌系統、免疫系統等不同危機的警訊，但常常遭到忽略，若不從根本病因解決、只用外部產品，不可能改善膚況，因此她也嘗試推廣「病患核心三角照護系統」，希望由藥師、醫師、產品三方協力，來接住有皮膚相關困擾的患者。
楊家瑋解釋，有越來越多具有皮膚問題的民眾會習慣在社區藥局詢問、請藥師協助推薦合適的保養品，如果這時藥師能第一時間發現患者是否有其他異常、推薦病患去找穩定配合的皮膚科醫師診斷，抓出導致皮膚出狀況的根源並加以治療，再搭配合適的產品保養，就能起到預防醫學的效果。
此外，楊家瑋說，當病患的病情獲得治療、並通過產品穩定保養後，每一次返回藥局購買產品時，藥師也可以幫忙留意患者的狀況是否良好、有沒有需要協助的地方，這樣一來，患者可以得到良好的醫療保護，藥師跟醫師在販售產品時也會有利潤，讓系統正向循環下去。
楊家瑋說，在挑選保養品時，最重要的就是產品要有安全性、洗劑要夠溫和，同時也要隨時針對自己的皮膚狀況做檢查，並在發現異常時尋求醫師協助，也希望聯合更多藥師跟醫師，以及其他醫療人員來關注皮膚相關的醫療問題，並拓展到一般的社會大眾。