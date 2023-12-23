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專訪／保養品到底該怎麼挑？藥師揭選擇關鍵　力推「三角照護」

▲好的保養品是日常保養不可少的良伴，適不適合最重要的是「觀察皮膚反應」。（示意圖／取自shutterstock）
▲好的保養品是日常保養不可少的良伴，適不適合最重要的是「觀察皮膚反應」。（示意圖／取自shutterstock）

記者林志怡／專訪

對於在意皮膚保養的民眾來說，好的保養品是必不可少的夥伴，但市面上產品百百種，從開架美妝到專櫃精品讓人眼花撩亂，不少人會疑惑，專櫃一定就比開架效果好嗎？對此藥師楊家瑋指出，從醫療人員的角度，保養品的成分一定要安全性夠高，而且「越單純越好」，出問題時才能找到原因。

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楊家瑋指出，其實不論是開架還是專櫃，一項保養品適不適合，只要問皮膚就會知道，很難直接告訴一個人哪個產品是最合適的，需要靠民眾試用後觀察皮膚的情況，直到找出一款最合適的，而使用過、發現皮膚出問題的產品，即使再高級，也不該再繼續用下去。

不過，楊家瑋提到，​​​​​​如果以醫療人員的角度來說，保養品使用的原料安全性一定是最重要的，而且「成分越單純越好」，對於皮膚比較敏感的人來說，如果使用的保養品中含有可能導致過敏的成分，但組成成分多達數十種，幾乎不可能分辨自己是對什麼過敏，但若只有十幾個成分，還可能找得出來。

另一方面，楊家瑋表示，皮膚出問題，有時候其實是感染、內分泌系統、免疫系統等不同危機的警訊，但常常遭到忽略，若不從根本病因解決、只用外部產品，不可能改善膚況，因此她也嘗試推廣「病患核心三角照護系統」，希望由藥師、醫師、產品三方協力，來接住有皮膚相關困擾的患者。

楊家瑋解釋，有越來越多具有皮膚問題的民眾會習慣在社區藥局詢問、請藥師協助推薦合適的保養品，如果這時藥師能第一時間發現患者是否有其他異常、推薦病患去找穩定配合的皮膚科醫師診斷，抓出導致皮膚出狀況的根源並加以治療，再搭配合適的產品保養，就能起到預防醫學的效果。

此外，楊家瑋說，當病患的病情獲得治療、並通過產品穩定保養後，每一次返回藥局購買產品時，藥師也可以幫忙留意患者的狀況是否良好、有沒有需要協助的地方，這樣一來，患者可以得到良好的醫療保護，藥師跟醫師在販售產品時也會有利潤，讓系統正向循環下去。

楊家瑋說，在挑選保養品時，最重要的就是產品要有安全性、洗劑要夠溫和，同時也要隨時針對自己的皮膚狀況做檢查，並在發現異常時尋求醫師協助，也希望聯合更多藥師跟醫師，以及其他醫療人員來關注皮膚相關的醫療問題，並拓展到一般的社會大眾。


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