專訪／藥師楊家瑋狂野創業路！15件同款上衣打天下　真心話大公開

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📍15件同款長裙打天下
《NOWnews今日新聞》記者在2023亞洲藥學會初見這位非典型藥師之際，立刻被楊家瑋本人高於平均值的身高和獨特的氣質吸引。當天的楊家瑋身穿一套全黑的素雅長裙、加上一件西裝外套，有著渾然天成的自信與從容，但從簡短的交談就能感受到，這是一位性格自由、奔放的藥師。
當記者提出專訪邀請，楊家瑋也相當乾脆地答應，而專訪當天，她同樣是一身黑色長裙、西裝外套。她提及自己的穿著時，非常坦然地告訴記者，「我這件上衣才300塊，因為很好穿，我一次買了15件，然後我就每天只穿同樣的衣服，所以今天應該跟我上次穿得差不多。」
不同於一般人對於創業家光鮮亮麗的想像，楊家瑋笑說，她從來不吝嗇於告訴大家「我超窮、窮死了」，甚至對於自己看起來非常有氣勢、感覺很有錢這一點頗為困擾，她的創業資本並不多，甚至直到現在，她手頭仍相當吃緊。
「貧窮會激發你無限的創意跟想像力！」楊家瑋說，雖然做品牌確實要有基本形象，但她也不會因此刻意「撐門面」，如果因為一些不見得必要的花費而導致無法開發更多幫助客戶的產品，「那我就對不起這些人」。
楊家瑋希望能繼續推廣原料安全和藥師、醫師、產品協力照顧病患的理念給其他企業，為了達成這樣的使命，她必須先做好她自己，當能力還不夠時，如果沒有把錢時時花在刀口上、失去產品開發的錢，這個機會成本是很嚴重的。
📍愛酒者對「瓶」的堅持
不過，仔細控制自己各項花費的楊家瑋其實是個愛酒人士。專訪之際，手邊也有一只盛著葡萄酒的玻璃高腳杯相伴，緊張時偶爾也會喝上幾口。她也同樣著迷於酒瓶、酒器獨有的美感，並將這些元素帶入了產品外瓶的設計理念。
以品牌精華液的棕色玻璃罐為例，外瓶整體呈現漂亮的沙漏形狀，玻璃瓶身稜線設計看似簡單，實則參考了許多古老的酒瓶、香水罐子，並蘊含著「現代75%、古典25%」的理念，希望打造獨特的「系列感」。她也笑說，這其實是她的個人興趣。
談到設計這些玻璃瓶的過程，楊家瑋說，當初寫設計提案給設計師時，她特別提到，「酒」是人類史上最古老的藥物之一，很多藥品的萃取其實是跟酒精有關，很多香水、香氛、精油的萃取也需要酒精、離不開酒精，所以在提供參考素材時，她找了很多古老的酒瓶子、香水瓶子。
此外，楊家瑋也提到，未來她的產品會有各種不同的尺寸，而她希望這些產品外觀上就看得出是一個系列，而酒瓶、酒器是這個世界上最有系列感的組合，一個好的系列可以一整套什麼都有，她也對各式酒杯如數家珍，從勃根地杯、蘇維濃杯、香檳杯，一路數到威士忌杯、聞香杯、餐後酒杯。
📍藥師「狂野」創業路
「我覺得我也許是個很狂野的人吧？」楊家瑋笑說，她是從很保守的學校出來的，父親是公務員、母親是家管，創業至今就是「有錢就做有錢的事、沒錢就做沒錢的事」，而她也算是個很會省錢的人，不過新冠肺炎疫情確實對營業額產生了影響，她目前也還在努力「把對的產品賣給對的人。」
此外，楊家瑋提到，如果創業者對於想要解決的問題抱持非常大的使命感、對自己提供的產品有非常大的信心，能隨著病患或客戶需求趕快去因應的話，就不會有太大的問題，「我的使命是要幫助我的病患找到解法」，她也樂於持續扮演協調與協助的角色。