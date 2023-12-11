藍白分手後士氣回流　藍北市黨部主委透露北市立委選情拚8席全上

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在藍白分手之後，黃呂錦茹說，之前討論藍白合時，很多基層表態只要看到選票上有民眾黨總統候選人柯文哲就不願意投，覺得柯光說不練，但藍白不合後士氣都起來，在拉票、部署基層的時候也都不敢提柯，一提柯基層就火大。
黃呂錦茹說，激戰3區包含士林北投的張斯綱、黃呂錦茹說，目前士林北投選區差距很近，過去內部民調張斯綱跟吳思瑤民調就是正負3%差距，不過侯漢廷出來選，現在差距約7至8％，，所以接下來只能告訴支持者，「如果大家藍軍不合，就是保送吳思瑤」。黨內也評估，侯漢廷最多會拿到10%的選票，呈現兩強一弱局勢
中正萬華的鍾小平部分，民調也是差了一些，最主要就是因為萬華的票拿不到，但中正區稍微領先；約落後6個百分點，于美人與鍾小平兩人民調拉得很近，大約1%左右，可能互相分票。
至於大同士林的游淑慧，黃呂說，這一區是台北市最綠的選區，一開始游淑慧民調有差到35%左右，不過現在每個月有成長9％，現在差距約還有差距十幾趴，國民黨還繼續拚這一區。
至於穩拿的5區，黃呂錦茹舉例，台北市內湖、南港區內有南港軟體工業園區，新建案多，也湧入許多年輕人；國民黨參選人李彥秀年輕選民增加快，20至39歲選票估可拿到2／3，對民進黨立委高嘉瑜失望的年輕選票自然回流。黃呂說，國民黨當然希望台北市八席全上，所以現在還要繼續努力。
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