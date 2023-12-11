逾150實習名額政大生才有！40家企業與政大簽限定MOU、海外也有缺

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政大學務長蔡炎龍受訪時表示，此次MOU活動旨在協助學生與企業接軌、媒合，縮小學用落差，有望為各行各業注入新力量，強化政大的企業凝聚力；今年參與的企業涵蓋多個領域，如科技、數位系統、金融、傳播和藝術，並提供包括美國、墨西哥、日本和東南亞在內的海外實習機會。
蔡炎龍說，大部分企業在科系上不設限，多提供2到10個實習機會，有些甚至不限名額；實習時間不定，看企業安排，有寒暑假的實習缺，也有學期間的實習；實習職缺多以一般生為主，但有些企業對人才有特殊取向，如陶作坊盼培訓接班人、英特爾特別提供身心障礙職缺、安侯建業聯合會計師事務所指定招收原住民學生；永豐金融想招外籍生和僑外生、漢來飯店，漢來飯店招收境外生，台達電需要外籍生或泰語生。
政大指出，本次締約企業中不乏許多知名企業，包括和碩聯合科技、研華股份有限公司、英特爾亞太科技有限公司、玉山金控控股公司、中國信託、國泰世華銀行、奧美集團、無印良品、星宇航空、和泰汽車、LinkedIn、台達電、沛星互動科技、香奈兒有限公司等近40家知名廠商。
緯創軟體董事長蕭清志表示，緯創亟需國際人才，提供8名以上政大限定實習名額，將協助到LA參訪；奧美集團董事總經理謝馨慧說，自己就是從實習生做起，公司統計發現，從實習生做起，在職場上的成功機率，比丟履歷求職者高3倍以上，此次將提供政大限定實習名額6個。
和碩聯合科技提供墨西哥、印度等海外職缺；中國信託、國泰世華提供東南亞或港澳地區海外職缺；星宇航空提供國內外應屆畢業職缺；先勢博報堂集團提供日本地區的海外職缺；萬旭浤資訊科技提供4個政大限定實習名額，並全額補助2名學生到瑞士的課程。
政大表示，職涯中心主辦的「政植計畫」，秉持每位學生都是希望種子，而學校是土壤的理念，希望能夠透過土壤的養分，陪伴每顆種子成長茁壯並繁茂世界，因此致力建立各院系與企業的直接交流、加深實質合作，並鼓勵企業開拓更多就業途徑，製造雙贏局面。