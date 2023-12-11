名家論壇》韋安／侯康配「三隻箭」將喚起民意浪潮，成決勝關鍵！

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當侯的選戰「三隻箭」全面射出時，選戰的勝負態勢，也會越來越明了可見。「做事在人，成事在天」。而2024終局結果為何？也要看「天意」誰屬。〗
可以說，侯友宜的總統選戰，是從11月24日，侯康配正式登記為國民黨正副總統參選人，才正式開打。而侯代藍出戰2024，路途上的所有障礙，至此才一一掃除。
《美麗島電子報》12月9日，公布第86波追蹤民調，三組人馬支持度：賴蕭37.8%，侯康配32.6%，柯盈配17.3%。
侯康配支持度雖然排名第二，與賴蕭配有一些差距，但目前民調只反應出藍營基本盤，侯康配民意支持的「樓地板」。還未表現出2位參選人魅力，所能帶來「選人」的加成效應。與侯康配支持度的「天花板」，還有很大的空間去努力。
侯友宜是「被時間耽誤的候選人」，賴柯不受外在因素干擾投入選戰，提前開跑了快一年。侯則經歷黨內初選，藍營整合、藍白合等一波波困擾，現在才剛剛開始進入「全選戰模式」。
未來，侯康配在韓國瑜、趙少康的襄助下，將鞏固基本盤，動員激勵出最高投票意願。而趙坦然開放、真誠面對，與年輕世代交流互動，正逐漸扭轉藍營爭取年輕選民的被動和弱勢。
在後顧無憂之下，侯友宜總算可以放手一搏展現自我優勢。侯由其品性特質、政治風格、政績作為，綜合而成的非傳統型政治魅力，過去曾受不分顏色，多數選民的認同和支持。以後30多天，侯將充分發揮讓全民再一次檢視，並爭取中間到泛綠民意支持。也成為侯康配，最終可以贏得勝選的關鍵。
侯友宜政治魅力和競爭優勢，組合而成選戰「三隻箭」，爆發力和潛能勢必像以往一樣，喚起多數沉默選民的民心和民意浪潮。
一，知道人民的苦在哪裡？
選民為什麼要選侯當總統？侯友宜說，他從基層公務人員一路做起，一輩子摘奸鋤惡，除暴安良。對就對，不對就不對。他是基層公務人員出身，「最可以傾聽大家的聲音，知道人民的苦在哪裡」？也最有辦法及能力為人民做事。而他說的這些，完全經得起檢驗。
侯來自基層，也始終不脫離基層。除了規劃和施政城市長遠宏觀願景建設，還「把市長當里長做」，因而最能了解知道人民的痛苦為何？需求是什麼？然後加以快速回應，有效解決。
可以比一下，這次總統參選人的政見。其他候選人的政見，都是「未來式」。當選後也不一定能做到，甚至像「非核家園」那樣完全跳票。而侯提出的政見，卻是「現在進行式」，還沒當選就開始「兌現」。
侯陣營已提出的政見，如特定年齡及族群聘用移工看護免除巴氏量表、老人健保全面補助、老農年金合理調漲等，都切中要害，苦民所苦深受歡迎。每次提出來後，綠營總是找理由來「酸」或批評。但又馬宣佈跟進，立即實施，成為台灣選舉史上罕見的奇觀。
侯友宜的政見，不是智庫或幕僚為了選票，寫來好看和宣傳的「紙上談兵」。而是真的傾聽到百姓的聲音，知道人民的苦和需求在哪裡，因此擬定政見解決問題。並考量到具體可行性，和執行步驟，所以民進黨可以馬上拿去做。
二、關心弱勢、守護婦幼。
侯友宜也可讀醫學係當醫生，但他選擇從警。本性就有著追求公平正義，保護婦幼扶弱濟貧的理想和初心。當警察30年，侯保護善良弱小，守護婦幼，也看盡社會種種弱勢悲苦。
從政後，擔任新北市副市長7年，掌管民政、社會、教育、衛生等局處。負責照顧「兒少老弱殘」業務，最知道社會各階層的苦在哪裡，也盡其所能來關心照顧弱勢。新北市推出弱勢家庭子女，可到便利商店取餐用餐，免於飢餓的「幸福保衛站」社服公益活動，侯便是推動和執行者。
當警察時看到弱勢，心不捨卻無能為力相助。從政後，則可以不分顏色去關懷幫助，是侯願意由警轉政的關鍵因素之一。
扶老攜幼悲天憫人有同理心，是侯這個外在「硬漢」，內在卻有著的柔軟心地。侯雖對生死無懼，但對他人的痛苦極為敏感和容易動情。在疫情期間，他會去火葬場為匆忙離世，24小時內就要火化，沒有親人送別的孤單往生者，送上最後一程。不僅是對逝者的敬畏，更是希望為生者，分擔傷痛和給與安慰。
私底下不為人知的，侯在公務生涯中，對手中權力的運用，也都把幫助照顧基層、弱勢，很自然地擺在優先。
2008年6月，侯友宜出任警大校長，交接儀式之後，做的「第一件事」，是先去看看基層工友的工作狀況。和學校警衛隊、司機、廚師、電工、木工們，一一打招呼。了解他們工作環境，宿舍居住條件，並直接詢問，大家有什麼需要「校長」來解決的困難。
每接任一個職位，幫基層解決問題，都是侯的優先工作。擔任刑事警察局局長，爭取基層刑警職務大幅加給。當警政署長，推動警察人事條例修法，提升基層員警多年未變的待遇。基本薪資一次調漲3千多元，且退休後仍可領。侯強調，基層的聲音最被忽略，資源也最少。他有權就有責，首先維護最基層的「公平正義」。
侯當警大校長時了解到，一位家有2殘疾子女，前約聘廚工Z先生，現在負責餐廳資源回收。因經常在整理回收物資時，把環境弄得不太乾淨，承攬餐廳的廠商想要跟Z解約。侯親自找廠商，動之以情請廠商包涵，並保證會請人幫忙協助做好環境清潔，讓Z先生得以保住生計。
2年後2010年底，侯要轉任新北副市長時，還特別交代校長室主任，一定要多關照Z先生。以免自己「人走茶涼」，廠商可能會再跟Z先生解約。
侯從不會宣揚，什麼崇高的政治理念，或動人的理想和抱負，只說過「為國為民努力做事情不變的初心」。而他一路走來，都低調踏實地，說到做到了。如今選總統，就是希望能把「關心弱勢、守護婦幼」，做的更多更廣一些。
三，比做事和政績，侯賴本土民意大對決！
從前兩次市長選舉的得票來看，侯友宜有接地氣，打破民進黨才能代表本土「專利」的強勁優勢。去年新北市長選舉，侯在包括「三蘆」綠營傳統票倉在內，全市29區都贏對手。得票率62.5%，破新北市（台北縣）歷屆選舉紀錄。
「侯友宜比民進黨更本土」？從老實人、正直誠懇、謙卑敦厚的形象；甘受委屈忍辱負重不與人相爭的行事風格；雖然「老實」，但不缺智慧才能有的今日成就和格局，侯友宜算得上台灣人最佳樣貌的「典範」嗎？大家可以自行點評和解讀，侯是不是那句，「臺灣最美的風景是人」的最佳註解？
現在2024侯賴PK角力，也是30年來總統大選中，藍綠第一次「本土對決本土」之戰。當賴清德指責侯友宜，「走回依賴中國老路」等，想把比自己更本土的侯友宜，抹紅成「親中賣台」的那一刻起，侯賴PK「本土對決」已經開始。
19歲的侯友宜，從台灣最有本土氣息，雲嘉南中心的嘉義孤身北上從警，追求摘奸鋤惡，除暴安良，捍衛公平正義的理想。43年來用行動，體現淳樸善良，友愛包容，扶弱濟貧等，台灣最深厚的本土傳統價值。相把這樣的一個人，抹紅成「親中賣台」者，完全與百姓的認知相背離，只會適得其反。
侯說自己是從小，在嘉義朴子供奉媽祖的配天宮旁長大長大孩子，耳聞目染信奉和遵從神明的教導，做人要守信、正直、忠義。而從父母長輩的身教中，則養成謙卑、責任感、循善和悲憫的胸懷。
在競選廣告「關公重然諾篇」中，侯虔誠地表示，他辦公場都會擺著關公神像。信仰關公精神，提醒自己除了重然諾誠信，更要捍衛公平正義、忠義為公，才能「廉潔做好人、勇敢做好事、凡事不怕難。」
侯小時候做錯事，會去向媽祖罰跪。出遠門返家時，第一時間跟父母說完後，接著到媽祖廟跟媽祖說一聲，「我回來了，謝謝媽祖保佑我一生能夠平安」。媽祖看顧侯，從牙牙學語到年已64。也一直保佑這位，自年少就離鄉外出打拚的弟子。
若沒有來自信仰的力量，侯友宜不可能，在常人無法承受的壓力和打擊下，保持的那麼自信鎮定和坦然。若沒有神明的庇佑，侯怎麼可能度過總統路上，來自八方力量製造的重重難關。
對媽祖信仰，成為侯友宜總統之路上的「指引」。侯友宜認為，「政黨在執政時，要考慮媽祖說的平安，要是沒有平安，說什麼都是多餘的」。侯也強調，「若有機會當選總統，會效法媽祖慈悲的精神，不分你我，不分族群，不分黨派，團結全台灣」。「媽祖保佑出外弟子，不要怕、勇敢向前走」，侯期許自己，要用媽祖的精神關懷人民，帶著大家一起往前走。
「誰更愛台灣」？
台灣人看到，侯友宜的「愛台灣」，是「靠一條命拚保護台灣」的行動，而不是只靠「一張嘴」東說西講。侯43年來，歷經無數槍林彈雨都大難不死，而政績作為中，創造了許多「傳奇」。侯的言行舉止中，用包容化解對立，以謙讓應對恨怒，因循淳樸信仰的指引。侯友宜當然不是完人，但如果神明有列「好人榜」，侯應該有足夠資格入列，受到「表揚和庇佑」。
「信正念、走正道」，是侯最大的底氣。他有自信，過去的政績和未來的政見都經得起檢驗。更有信心，自己的人格品性，為國為民的忠貞忠義，可以得到台灣人的完全信任。可以坦蕩公開地，與賴蕭來比拼，誰是真正本土「代言人」？在愛台灣的「純度」上，誰以國家人民為重？誰以私利妄念和黨派利益為上？
而侯早有先見之明，他所提出的兩岸政策方針：支持符合中華民國憲法的「九二共識」，反對台獨，反對「一國兩製」。侯在兩岸政策論述中，用智慧和法理高度，不留可模糊空間，「封死」了被見縫插針，「抗中保台」抹紅牌發揮作用的空間。
而且，人民更會信任這個言行始終如一的「真本土硬漢」，捍衛國家、保護人民的原則和立場，從來沒有搖擺和妥協過。
侯友宜打選戰，向來以正向與對手競爭比較。時常看似在被動挨打，卻能贏得民意，最終站在支持他的這一邊，而對手卻會時常接連失誤自爆。
當侯的選戰「三隻箭」全面射出時，選戰的勝負態勢，也會越來越明了可見。「做事在人，成事在天」。而2024終局結果為何？也要看「天意」誰屬。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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