茶葉也暴雷！廣東「金融茶騙局」吸金22億　逾500家茶商踩坑受騙

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報導指出，這種手法吸引大量茶商參與，短短2個多月以來昌世茶推出的四款茶葉產品價格已被炒至人民幣7萬多元（約新台幣30萬元）。隨後，該公司又推出第五款茶葉商品，惟這次在銷售茶葉後無人接盤，茶商只能不斷降價售出，最後從購入的5萬元慘跌至2千多元，且高達500多家茶商不滿表示自己上當受騙，集合起來要求退款。
由於涉及金額將近人民幣5億元，不少茶商也集合起來向當地警方報案，但警方認為，事件屬茶商自發性的市場行為，應由雙方自行處理。
昌世茶第二大股東劉嘉豪對此則表示，目前昌世茶仍正常經營，正與合作茶商溝通解決，但此次事件乃遭人惡意毀謗攻擊，並稱有心人士藉由製造恐慌行為，低價收購這些茶葉，藉此要求賠償更多金額，同時表示手中握有證據也已經向警方報案，惟並未提及具體賠償內容，「公司一向倡導茶葉理性的消費理念，堅決抵制非法集資、非法期貨交易等違法行為。」
報導指出，中國茶葉市場大多數的商家認為「炒茶」往往比「賣茶」賺得又快又多，不少專業茶商也栽在這個坑中。
此外，報導也提及廣州荔灣區當局在本月6日，也曾以官方微博發布一篇題為《『金融茶』『理財茶』？賭局陷阱！》的文章，稱這類在茶葉市場中盛行的「金融茶」投資其實就是另一種包裝過的龐氏騙局，呼籲投資者提高警惕。