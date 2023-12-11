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手搖飲辦寵物同樂會！近百隻毛孩參加　「臘腸LOGO」藏台灣精神

▲手搖飲「茶與布朗」日前舉辦「毛小孩同樂會」，近百隻寵物到場參加。（圖／業者提供）
▲手搖飲「茶與布朗」日前舉辦「毛小孩同樂會」，近百隻寵物到場參加。（圖／業者提供）

家庭消費中心／綜合報導

台灣手搖飲品牌「茶與布朗」（Tea&Brown）日前在三重洛陽公園舉辦「毛小孩同樂會」，吸引近百隻毛孩參加，除了各品種的狗外，還有飼主帶著兔子、貓咪來共襄盛舉，一同享受難得的毛孩聚會。

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「毛小孩同樂會」安排3個關卡，讓飼主與毛孩攜手闖關，現場歡樂聲不斷，最後全員完賽，獲得抽獎機會。主辦單位表示：「品牌的LOGO就是小狗，因此特別關注毛孩議題，也希望民眾喝手搖飲也能與毛孩一同走出戶外，享受健康生活。」

▲現場安排3個關卡，讓飼主與毛孩同樂。（圖／業者提供）
▲現場安排3個關卡，讓飼主與毛孩同樂。（圖／業者提供）
參與活動的民眾闕先生帶了一隻巨型貴賓「嗨心」，成為全場焦點，他透露「嗨心」才一歲，個性很活潑，讓寵物外出跟其他毛孩聚會，是很有意義的活動。認為品牌與毛孩的連結，對愛狗人士有很大的吸引力。

▲手搖飲「茶與布朗」日前在三重洛陽公園舉辦寵物同樂會。（圖／業者提供）
▲手搖飲「茶與布朗」日前在三重洛陽公園舉辦寵物同樂會。（圖／業者提供）
帶兩隻臘腸狗來參加活動的Ruby表示，「茶與布朗」（Tea&Brown）的LOGO剛好就是臘腸，特別有親切感，自己平常就會參加寵物聚會，除了讓毛孩出門運動，也能增進家人間的感情。

▲手搖飲品牌舉辦寵物同樂會。（圖／業者提供）
▲手搖飲品牌舉辦寵物同樂會。（圖／業者提供）
民眾劉小姐則帶了三隻兔子來參加，她笑說：「原本以為會遇到其他兔子，沒想到只有我們，不過難得帶兔子參加聚會，是很特別的經驗。」

▲有民眾帶兔子共襄盛舉。（圖／業者提供）
▲民眾帶兔子共襄盛舉。（圖／業者提供）
「茶與布朗」在2005年成立，目前在美國已經有2間分店，品牌創始人黃子軒抱持推銷台灣的理念創辦品牌，臘腸狗身體就是台灣的形狀，耳朵則是茶葉。

黃子軒說，「現在台灣精神可能是3C、半導體，但其實台灣茶葉和水果也是世界聞名；因此我們堅持使用台灣茶葉，還首創全台唯一的真空滅菌包裝，將台灣果汁直送海外，讓原味的新鮮果汁能滿足外國人的味蕾，藉此將台灣傳統飲品推銷到全世界。」

▲品牌創始人黃子軒表示，臘腸狗身體是台灣的形狀，耳朵則是茶葉。（圖／業者提供）
▲品牌創始人黃子軒表示，臘腸狗身體是台灣的形狀，耳朵則是茶葉。（圖／業者提供）
天氣漸冷的12月份，「茶與布朗」也推出熱飲厚奶系列，使用櫻島家鮮奶調製，讓招牌布朗尼厚奶茶、炭焙烏龍厚奶大受歡迎，號稱冬季必喝飲品之一。

黃子軒透露，「市面上所有的牛奶幾乎都試過，加上我有乳糖不耐症，研發過程中幾乎每天拉肚子，吃了不少苦。後來嘗試櫻島家牛乳後，不僅不再腹瀉，也改善一般牛奶不夠濃厚的問題，與飲品結合可說是天作之合。」

▲手搖飲品牌舉辦寵物同樂會。（圖／業者提供）
▲手搖飲品牌舉辦寵物同樂會。（圖／業者提供）

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