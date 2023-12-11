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獨家／小龍女小映超美細腰現身！「中職王仁甫」超暖陪跑畫面閃爆

▲小龍女啦啦隊小映秀出超美細腰，在球場上完成祭品文，過程中還有「中職王仁甫」球星呂詠臻陪跑，畫面意外超閃。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲小龍女啦啦隊小映秀出超美細腰，在球場上完成祭品文，過程中還有「中職王仁甫」球星呂詠臻陪跑，畫面意外超閃。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員小映，今（11）日無預警現身天母棒球場，原來她要實現味全龍總冠軍的祭品文，要在球場跑10圈，沒想到小映體力驚人，不到半小時完成任務，有趣的是，旁邊還悄悄冒出一位黝黑帥哥，譽有「中職王仁甫」美名的球星呂詠臻陪跑，讓大家充滿驚喜。

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在開跑前，小映緊張地說，畢竟很久沒有跑這麼長的公里數，很怕自己會鐵腿，幸好場邊還有啦啦隊夥伴給予加油和鼓勵。談到聖誕節，小映笑說，當天雖然有工作，但還是會抽出時間跟朋友們吃飯，玩玩交換禮物，屆時要準備一份壞禮物和好禮物，增加遊戲刺激度。

▲小映（圖／記者吳翊緁攝影）
▲小映坦言，跑步前很緊張。（圖／記者吳翊緁攝影）
被問到明年有沒有新希望或是新的祭品文？小映充滿興奮地高喊：「當然希望味全龍可以二連霸！」還決定要來個具有挑戰性的祭品文，也悄悄曝光計畫，「我覺得高空彈跳的，好像還蠻有趣的！」

驚人的是，小映跑步時游刃有餘，不僅能對著鏡頭比愛心，還能維持專業的笑容，最終在應援團長勛雞的陪跑，以及工作人員輪流接力，還有場邊啦啦隊夥伴們的吶喊下，竟然只花了27分鐘就完成「天母棒球場10圈」的任務。此外，被譽為「中職王仁甫」的球星呂詠臻，也跟著小映陪跑一圈，貼心地幫忙直播，結果跑完下來竟笑說，「真的跑得有點多耶。」

▲小映（圖／記者吳翊緁攝影）
▲小映一邊跑一邊維持專業的笑容，還能對著鏡頭揮手比愛心。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲小映（圖／記者吳翊緁攝影）
▲▼球星呂詠臻（上圖左、下圖）親自下場體驗一邊直播一邊跑步，也認為小映（右）跑得真的有點多。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲小映（圖／記者吳翊緁攝影）

▲小映（圖／記者吳翊緁攝影）
▲暖心的團長勛雞（右），在過程中也不斷鼓勵小映，讓小映很感動。（圖／記者吳翊緁攝影）
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