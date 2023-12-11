獨家／小龍女小映「跑球場10圈」才花27分！羞曝不流汗祕訣很舒服
啦啦隊Dragon Beauties成員小映，憑藉甜美又高䠷的外型，廣受球迷喜愛。今（11）日小映現身天母棒球場實現封王承諾「跑球場10圈」，沒想到她才花27分鐘就完成任務，而且整趟下來，臉上完全沒有汗水，依舊能面對鏡頭微笑打招呼，她也大方分享，可能是用了防水性質的粉底液，但背部早就已經流汗到冒煙了。
記者詹鎰睿／台北報導
在跑步的過程中，小映身邊負責直播工作的團隊們，每個人都喘到不行，必須依靠接力，才能完成拍攝，味全龍的小編牛奶，甚至累到坐在地上，希望小映下次許祭品文之前，可以先想一下，另一方面，啦啦隊夥伴們張晴、馬妹、口水、軒軒等，都在二樓見證小映的風光時刻，不斷替好友加油鼓勵。
小映跑完後，還游刃有餘地坐在草皮上接受《NOWnews今日新聞》訪問，與另一旁汗流浹背的應援團長勛雞，幾乎是不同世界。被問到為什麼感覺不會流汗？小映笑說，「其實有啦！」可能是下午天氣太舒服的關係，還有防水粉底液，才會看不太出來，還示意勛雞比較一下，讓勛雞笑說，「妳跟我比？我要去洗澡。」
談到跑步過程？陪跑的勛雞坦言，很久沒有跑了，也有點擔心小映跟不上，「後來發現她體力超好的，最後一圈還衝刺」，一下就跑到前面，大讚小映還能邊跑邊維持笑容，敬業地與大家比愛心、打招呼。小映也說勛雞很貼心，不斷在她耳邊加油打氣，還希望她跑裡面一點，「我會不好意思，因為是我的祭品文，我要貢獻最大的力氣，跑得比他外面一點。」
雖然很累很喘，但小映、勛雞臉上都掛滿笑容地完成任務，「當你在跑的時候，你會重新想說為什麼在這邊跑，就是因為我們拿冠軍這件事情很開心，你跑起來就是開心的。」勛雞說，做任何事情都要找到快樂源頭。最後兩人也感謝球迷們一整年下來的支持，希望明年繼續努力，朝著2連霸的目標邁進。
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