超級央行周！新台幣重貶1.38角破31.5元 匯銀估這原因恐弱勢盤整
超級央行周登場，美國聯準會（Fed）及台灣央行都將於周四公布利率決策，只是在結果出爐之前，美國強勁就業數據表現，支撐美元攀高破104，日圓兌美元也回貶破146，新台幣兌美元今（11）日終場也重貶1.38角，收31.512元。匯銀人士受訪時表示，本周美國也將公布多項經濟數據，還有美國利率決策會議，市場觀望氣氛轉濃，預料在美國利率政策公布前，包括新台幣在內的亞洲主要貨幣可能偏弱盤整。
記者顏真真／台北報導
根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤價來看，美元指數升值了0.42%，新台幣兌美元今日雖然也重貶1.38角，收在31.512元，單日貶幅0.44%，但與其他主要貨幣兌美元貶幅相較，新台幣僅排第三，貶最多的是日圓，單日貶值了1.56%，再來是韓元貶幅也有0.74%，星幣亦貶值了0.43%，人民幣貶值0.31%，歐元貶值0.21%。
匯銀人士指出，雖然台股今日收紅小漲34點，但近期外資匯入明顯沈寂許多，尤其本周美國將公布多項經濟數據，包括11月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），還有美國在內等主要經濟體的採購經理人指數（PMI），加上美國聯準會召開利率決策會議，台灣央行同日也將召開第4季理監事會議，即便目前市場討論度不高，市場一面倒的認為這次央行不會有所動作，但在美國公布利率決策結果前，預料市場觀望氣氛趨濃，包括新台幣在亞洲主要貨幣兌美元可能呈現弱勢盤整。
不過，匯銀人士也提到，年底之前出口商應該還有不少的美元等著賣出，新台幣兌美元12月中下午後，可能會往偏強方向走，大區間可能會在31元至31.5之內遊走。