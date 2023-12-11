米可白《追分成功》被下藥撿屍！茵芙穿迷你裙黑絲襪誘惑抓色狼
米可白在台視最新8點檔《追分成功》劇中被下藥撿屍，千鈞一髮之際，蕭景鴻將人從虎口救出，遭對方以傷害罪反告。茵芙飾演充滿正義感的記者，堅持報導真相，為了揭發下藥撿屍米可白的色狼客戶之惡行惡狀，和蕭景鴻、米可白及孫綻聯手，並不惜犧牲色相，換上OL迷你裙套裝配上黑絲襪，去摩鐵色誘對方上鉤。
記者蔡依庭／綜合報導
茵芙之前也常在摩鐵拍戲，對於場景並不陌生，但以往都是兩情相悅的戲碼，但要色誘倒是頭一次，笑說：「怎麼還沒做什麼就開始熱起來了！」劇中，茵芙要色狼客戶去洗澡，並趁機讓孫綻戴著假髮鑽進被窩，而孫綻戴上假髮搭配秀氣的外型，從背影看和茵芙真有幾分相似，茵芙笑說：「沒有，他比我騷多了！」孫綻為了穿套裝，前一天剃了腿毛，然後還配合表示：「我是鋒哥的妹妹，我叫風騷。」
孫綻在劇中讚賞茵芙演技好，把色狼唬得一愣一愣，簡直可以拿金鐘獎，蕭景鴻還臨時加戲，順口說：「就像那個拿金鐘的米可白。」讓米可白聽了差點笑場。雖然孫綻犧牲色相，但還是被嫌胸部太平，抗議表示：「我有在健身耶！」蕭景鴻趁機「驗貨」，也替孫綻平反「其實一點也不平，很大顆。」《追分成功》每周一至周五晚間8點台視播出。
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