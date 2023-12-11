台幣太強惹禍！這3壽險金控11月虧損196億　14家金控累計獲利減速

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富邦金說明，富邦人壽11月主要投資收益來源為利息收入及國內外股票及基金資本利得，並持續密切關注市場波動情況，保持穩健的投資布局，台股當月指數終以上漲約9%作收，國內股票部位評價回升，當月持續實現資本利得。在債市方面，由於市場預期美國升息循環結束，帶動公債殖利率回落，未實現部位評價回升，策略上利用收益率高檔機會，增加債券配置，同時維持帳上合理現金流量，以提高未來整體經常性收益並能兼顧流動性管理為目標。
在匯率方面，由於美國通膨放緩，加上中美緩和雙邊緊張關係，在市場信心提升下，外資持續回流，11月新台幣大幅升值3.71%，也影響富邦人壽當月損益。在市場大幅震盪下，11月富邦人壽增加一籃子貨幣權重，同時迅速拉高傳統避險比例，以能貼近市場、做好動態管理為目標。
國泰金11月稅後淨損達89億元，累計稅後淨利563.2億元，年成長14%，單月獲利主要反映新台幣大幅升值影響，子公司國泰人壽11月稅後淨損98.3億元，累計稅後淨利235.3億元，11月獲利下滑主要反映新台幣短線大幅升值，導致匯兌損益波動較大。國泰金說明，11月因美國就業及通膨數據降溫，投資人預期Fed有望提前降息，全球資本市場迎來反彈。然隨美元走貶及外資大舉匯入買超台股，台幣兌美元單月大幅升值3.7%，對11月匯兌損益及獲利表現構成較大負面影響，惟國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，且在經常性收益持續挹注下，有助緩和匯率波動對損益之影響。
在資本方面，隨股、債市反彈使金融資產未實現餘額回升逾1000億元，淨值增加逾900億元，帶動淨值比升至逾7%， RBC亦遠高於300%，體現資本維持穩健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，國泰人壽將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。
新光金也因旗下新光人壽11月虧損88.54億元，前11月累計虧損188.22億元，每股稅後虧損2.56元，導致新光金11月虧損81.03億元，累計虧損達105.34億元，每股稅後虧損0.69元，主要也是受到新台幣11月快速升值，即便有緊急拉高避險策略，並動用外匯價格變動準備金，匯兌評價仍受衝擊，在債市部分，金融資產評價回升，綜合損益單月回升將近80億元，只是相關貢獻是進入到綜合損益，因此虧損才會持續擴大。
中信金自結11月稅後盈餘13.95億元，累計前11月合併稅後盈餘549.88億元，每股稅後盈餘為2.77元。中信金表示，11月子公司中信銀行存放款業務表現穩健、財富管理動能強勁，加上金融商品操作佳，單月稅後獲利36.68億元，不過，台灣人壽11月因新台幣升值產生匯兌損失，單月稅後虧損23.01億元。
若與去年同期相比，中信銀行累計稅後獲利成長16%，持續創下歷史同期新高，主要來自存放款基盤成長、利差擴大、財富管理多元化商品銷售業績增加，及信用卡消費金額在各業別均成長顯著；保險業務今年雖避險成本居高不下，但擺脫防疫險損失的陰霾，稅後獲利較去年同期成長588%。
台新金11月自結稅後淨利15億元，累計每股稅後淨利1.01元，其中子公司台新人壽11月稅後淨損3.2億元，主要也是因11月台幣升值致兌換損失增加，累計稅後淨利8.3億元，也較去年同期減少，主要因去年同期有投資資產配置調整實現處分利益。不過，台新銀行11月稅後淨利11.3億元，累積稅後淨利為140.9億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長23%；資產品質維持穩健，截至11月底逾放比為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1159.99%。
台新證券11月稅後淨利2億元，較上月成長，主要證券市場指數上漲及公司操作績效提升，致公司經紀、承銷手續費收入及營業證券處分利益上升；累計前11個月稅後淨利13.2億元，較去年同期上升，主要今年證券市場指數上漲及公司營業證券操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升。
開發金11月自結稅後獲利0.29億元，今年前11月累計稅後獲利188.61億元，每股盈餘1.13元，其中子公司中國人壽亦受到新台幣兌美元升值影響，增加整體避險成本，11月單月稅後虧損11.3億元，今年前11月累計稅後淨利為112.87億元，中國人壽將持續健全商品及資產配置結構，維持長期穩健經營，以因應市場波動。
不過，11月台股量增價揚，推升凱基證券旗下經紀、自營、承銷等業務獲利表現；凱基證券單月稅後獲利為8.37億元，今年前11月累計稅後獲利為65.31億元，相較去年同期成長約達104%；凱基銀行持續維持整體業務穩健，有助於利息及手續費收入等核心收益貢獻，11月份單月稅後獲利3.34億元，今年前11月累計稅後獲利50.44億元；中華開發資本受惠於資本市場走揚有利投資部位評價表現，11月份單月稅後獲利為3.30億元，今年前11月累計稅後獲利為16.6億元；相較去年同期營運轉虧為盈。開發金表示，將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注執行核心策略，維持長期穩健經營發展。
至於11月金控獲利王兆豐金11月自結稅後盈餘23.48億元，累計前11月稅後盈餘311.74億元，年成長逾7成，每股稅後盈餘2.22元，不過，子公司兆豐產險除了與漢諾威再保的防疫險攤回，仍持續協商尚未有結果，加上11月又有火險、工程險數件商業火險理賠案，導致單月虧損500萬元，累積前11月稅後虧損15.26億元；兆豐證券則受惠於股市再度衝上萬7、交易熱絡，單月稅後獲利3.01億元、累積前11月稅後盈餘17.27億元，年增217%；兆豐銀行前11月稅後獲利294.23億元，年增35%。
玉山金11月自結稅後盈餘22.7億元，累計稅後盈餘202.9億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加38.9%，每股稅後盈餘1.32元，主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘183.3億元，較去年同期增加33.2%；玉山證券11.8億元，較去年同期增加22.5%；玉山創投11.5億元，較去年同期增加832.8%。
永豐金11月自結單月稅後盈餘18.11億元，累計1至11月稅後盈餘186.22億元。其中主要子公司永豐銀行11月稅後盈餘13.33億元，累計1-11月稅後盈餘151.94億元；永豐金證券11月稅後盈餘3.82億元，累計前11月稅後盈餘34.44億元。