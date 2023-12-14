決戰30天／嚴防遭棄保！柯文哲靠這兩招　力守年輕柯粉與中間票　

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民眾黨12月8日在台北榮星花園舉辦民眾開講時，同時公布給黨員的一封信，柯文哲在信中指出，藍綠之所以能夠背棄自己的理想，在於他們的支持者太善良、太容易相信；對綠營選民來說，民進黨只要搬出「抗中保台」，那麼一切就是「阿共的陰謀」；國民黨只要高喊中華民國，就可以替他們的行為贖罪。
柯文哲指出，「民眾黨的存在，就是要打破這種口號治國的現象。」這一仗只要大家堅持理念，就不會輸，何況他們勝選的機率不低；當國民黨選擇侯趙配，走向急速傾中的路線，已經註定遠離台灣的主流民意，沒有勝選機會了。
隔日，民眾黨公布內參民調，稱柯盈配民調勝過侯康配，並與領先的賴蕭配在誤差範圍內，民眾黨12日再公布內參民調，民進黨「賴蕭配」34.3%、「柯盈配」24.5%，國民黨「侯康配」22.9%，雖然「柯盈配」與「賴蕭配」差距被拉大，但是仍領先「侯康配」。民眾黨連兩份內參民調公布，主要目的是向支持者信心喊話，避免年輕支持者棄保，將選票流向「賴蕭配」。
藍白合破局後，民眾黨陷入退黨潮，更面臨國民黨採堅壁清野，不讓柯文哲為藍營小雞站台，柯失去更多曝光機會。缺乏資金與地方組織的民眾黨只能四處舉辦地方開講，並透過自製的自媒體「KP TV」宣傳柯文哲政見，期盼在媒體與藍綠夾殺下，能夠打空戰、維持話語權。
民眾黨在全台各地舉辦民眾開講，緩慢地打陸戰，暴露缺乏地方組織的缺點，柯文哲也坦言民眾黨資金言嚴重短缺，沒錢辦大型造勢活動，只能靠著小額募款艱辛打選戰。「柯盈配」在多份民調都落居第三，在以空戰為主、缺乏地方組織的前提下，國民黨也避免過度打柯，導致年輕柯粉流向「賴蕭配」，因此「柯盈配」要超車「侯康配」，穩固第二有相當難度。
民眾黨公布柯文哲給黨員的信，呼籲年輕人將民眾黨的價值一點一滴的和長輩分享，也被解讀打「孫子兵法」，希望透過年輕人的力量向長者拉票。不過，柯文哲也坦言，現在年輕人很少跟長輩聊天，因此成效恐怕不明顯。
2024大選不只是柯文哲能否進軍總統府的關鍵戰役，也是民眾黨能壯大或是萎縮的關鍵存亡戰，為了避免總統選情拖累立委席次，「柯盈配」必須努力止血，包括穩固民眾黨支持者信心、約束吳欣盈言行，否則民眾黨終將淪為曇花一現的政黨。
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