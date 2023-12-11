名家論壇》單厚之／「無恥課綱」為何成為選前議題

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區桂芝的論點其實不難反駁，國文並不是「公民與社會」、「生活與倫理」，即便可以文以載道，但「明廉恥」顯然不是國文主要教學的目的。沒有人會反對國家未來的主人公要有正確的是非價值，但應該是要透過課程的設計來解決，並不會因為多一篇顧炎武的《廉恥》，所有士大夫就突然知恥知病，也不會少了這一篇就世風日下。試問，如果英文的課本裡多兩篇有關廉恥或道德的文章，對學生的人格教育也會有提升的效果嗎？
要讀好中文必然繞不過文言文，因為其中有太多歷經時間粹煉、被證明有高度文學價值的精品，一如美國學生念英文，也必然繞不過英國大文豪莎士比亞等人。即便我們不是英語系國家，絕大多數人對「To be or not to be .That is a question.」也都耳熟能詳。
即便我們不可能用文言文書寫，多數人甚至沒有寫作的需求，但經典文學可以大幅提升我們的視野跟高度，所以學界一直有很大的聲音希望在課本中保留文言文，每一次的刪減都令不少的學者和老師覺得痛心疾首。但課綱究竟應該要有多少比例的文言文，學界爭執多年也說不出個所以然來，原本就有政治味的問題就變得更政治。
課綱保留文言文是個老掉牙的議題，所有的論點都不新、該表態的大老也早就表過態。為何此時此刻，一個北一女老師批評課綱的一小段影片，卻突然引發熱烈迴響，還把眾人重新拉回戰場？
區桂芝的一夕爆紅，反應的是幾組總統候選人的失能、失職。越接近投票，選情應該越來越熱，但每個候選人和政黨都超級無聊，吵來吵去就是哪幾棟違建、國籍、棄保，你罵我「貪腐」、我罵你「賣台」，所有都是台灣人早就聽到耳朵流油的陳腔濫調，一點心意都沒有。沒有一組人提出願景、拿出牛肉，試圖描繪一個美好的未來願景，相形之下，區桂芝至少把老掉牙議題講出了一點新意，也實際的多。
區桂芝的爆紅，其實是社會對民進黨的不滿的情緒，自行找到一個宣洩的出口。侯友宜、柯文哲整天講「政黨輪替」、「下架民進黨」，卻毫無中心思想、毫無論述，完全沒有以政見拓展選票的企圖心，直到區桂芝引發關注後，兩個人才紛紛表態「反對去中國化」、批評108課綱傷害台灣競爭力。試問，侯友宜、柯文哲準備選總統也不是一天兩天了，教育政策應該是一套一套的，為何這些話之前都不講？
區桂芝爆紅後，有北一女學生質疑其授課風格，有作家跳出來酸區桂芝，但區桂芝的背後本來就不是單純的「文白之爭」，而是對民進黨不滿情緒的宣洩出口。當這個破口形成之後，區桂芝或其主張原本就不是重點，即便擊垮區桂芝，也不能阻止民怨持續流動。
●作者：單厚之／資深媒體人
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