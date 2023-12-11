伊斯坦堡外送員遭撞死！土耳其對索馬利亞總統兒發布國際通緝令
東非國家索馬利亞（Somalia）總統哈桑（Hassan Sheikh Mohamud）遭土耳其發布國際通緝令，該國媒體稱土耳其警方報告顯示總統哈桑的兒子穆罕默德（Mohammed Hassan Sheikh Mohamud）11月在伊斯坦堡開車時撞上騎乘機車的送貨員，該名送貨員在本月6日傷重離世，在後續調查中警方認定汽車駕駛須負起全責，為此對已經離境的穆罕默德發出國際通緝令。
國際中心楊智傑／綜合報導
《半島電視台》引述土耳其警方報告指出，索馬利亞總統的兒子穆罕默德11月30日於伊斯坦堡法提赫區（Fatih District）駕駛著索馬利亞大使館的汽車，但在半路撞上騎摩托車的外送員戈塞爾（Yunus Emre Gocer），事故發生後38歲的戈塞爾在重症監護室接受治療6天，但最後仍於12月6日不治身亡。
《BBC》報導指出，警方在最新調查中認定機車騎士並無違反交通規則，而汽車駕駛必須負全責，但戈塞爾律師告訴土耳其媒體，警方最初報告稱戈塞爾有過失，所以最開始穆罕默德是無條件釋放，當局也稱穆罕默德在那之後就無法聯絡上，而土耳其檢察官於週五已對穆罕默德發出國際逮捕令。
報導提到，土耳其發現穆罕默德自12月2日起就「失蹤」了，伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）譴責當局允許嫌疑人離開該國，同時分享案發時的監視器畫面，他批評因為索馬利亞總統兒子釀成的慘劇，導致這位土耳其國民失去了生命，「我們說過會遵循法律程序，嫌疑人卻雙手自由地離開了土耳其， 這再度重傷了受害者家屬。」
數百名摩托車外送員日前聚集在街上示威，要求政府交通單位盡快採取行動，「我們不想再死了，我們必須為了戈塞爾伸張正義」。