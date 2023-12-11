Joeman認了「經費拮据」推平價對決！點頭認錯：本人關係深刻檢討
百萬YouTube「Joeman」翁雋明，今年11月遭到檢方搜出家中持有大麻二級毒品，震驚社會，案件還在調查中，恐面臨坐牢命運。但Joeman事發後強調YouTube頻道一定會繼續做下去，特別是最夯的「Joe是要對決」。今（11）日頻道再度更新影片，內容竟然變成「平價對決平價」，而Joeman也承認因為本人的關係經費拮据，引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
Joeman影片一開始就苦笑坦承，「節目最近製作費...因為本人的關係，深刻檢討。」有大幅的受到影響，痣作人也在一旁出聲，「拮据啊！稍微拮据！縮衣節食。」雖然兩人並未多作解釋，但大家都清楚知道是在暗示大麻風波的影響所導致。
不過，痣作人緊急平緩，「因為剛好鍋貼相對平價，我沒有找到特別奢的。」雖然過去有做過水餃對決，有找到比較奢華的，但Joeman還是決定邊錄邊找，直呼：「沒有破百都不算貴，以本節目來說。」
影片曝光後，立刻湧入近6萬名網友朝聖觀看，紛紛大讚，「說真的，比起奢華牛排，對類似鍋貼這種平常會吃的題材更有興趣」、「其實這種對決題材建議都能分北中南，方便觀眾探店，你們也會不愁沒片出」、「總算有一整集都吃得起的東西了。」更有人笑說，「話題之鬼，是因為看到最近棒球的國家隊狂吃鍋貼，才決定出這一集的嗎？」
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