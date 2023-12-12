沒時間猶豫！通貨緊縮恐釀惡性循環　CNN：成中國另一頭痛問題

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由於房地產市場低迷和消費疲軟，中國今年大部分時間都在與疲軟的價格作鬥爭。通貨緊縮代表著商品變得越來越便宜，表面上對消費者有利，但實際上對經濟構成了威脅，因為消費者和公司傾向於推遲購買或投資，希望價格進一步下跌。而這反過來又可能讓經濟進一步放緩，促使公司減少產量、凍結招聘或解僱員工，並決定進一步降價以出售庫存，從而形成惡性循環。
中國正面臨房地產危機、居高不下的青年失業率和消費者信心低迷等問題。CPI自2月開始放緩，並在7月時出現兩年多以來首次負值。雖然在8月時恢復正值，9月時也持平，但10月又回落至零以下。食品價格是拖累CPI的主要因素，11月CPI年減4.2%。其中，豬肉價格暴跌31.8%。
另外，11月國際油價觸及幾個月來的最低點後，汽油價格下跌。服務業通膨也放緩，上個月年比僅成長1%，而10月則成長 1.2%。花旗分析師指出，在國內食品價格、國際油價調整和國內需求疲軟的三重打擊下，中國通貨緊縮局勢正在加深，「價格疲軟的跡象正在從商品蔓延到服務。」
雪上加霜的是，據中國國家統計局表示，工業生產者出廠價格指數（PPI）連續第14個月下降，11月同比下降3%，10月同比下降2.6%。
通貨緊縮的壓力加劇，讓大眾對於中國經濟復甦進一步產生懷疑。花旗分析師警告，「已經沒有時間在政策上猶豫，以防止通貨緊縮、消費者信心和經濟活動之間的惡性循環。」