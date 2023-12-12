村民捕抓大鳥煮來吃！本尊竟是「高原神鳥」　他恐坐牢10年下場慘

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對此，美姑縣公安局立即派員組成專案小組，並走訪周邊村民詢問線索，最終鎖定涉案嫌疑人吉克某某，並依法傳喚他。吉克某某在警方訊問下，坦承非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物黑頸鶴。
吉克某某指出，事發當晚他看到一隻大鳥在河邊棲息，因此興起抓捕而食的念頭，他抓住大鳥並摀死後，就將其帶回家烹調。大鳥的遺骸及腳上追蹤器都顯示，牠就是林業大學研究所正在進行生態追蹤的黑頸鶴。
由於黑頸鶴為中國一級重點保護野生動物，吉克某某因涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪，目前正被公安機關依法刑事拘留，等待案件進一步審理。依照《中華人民共和國刑法》第三百四十一條第一款規定，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品者，處5年以下有期徒刑或者拘役併罰金；情節嚴重者，處5年以上10年以下有期徒刑併罰金；情節特別嚴重者，處10年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
據悉，黑頸鶴是現存15種鶴類中，唯一一種中國特有種，也是世界上唯一生長、繁殖在高原的鶴類，又被譽為「高原仙子」、「高原神鳥」。黑頸鶴分布區域狹窄，除了中國青藏高原、雲貴高原外，還有極少數在不丹棲息，被《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及國際鳥類紅皮書把黑頸鶴定為全球急需拯救的鳥類。而黑頸鶴在藏傳佛教中也被視為吉祥神聖的象徵。
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