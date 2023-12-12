雙12超商發錢啦！7-11、全家「隱藏優惠」限5天 結帳少拿1物秒虧
雙12血拼完領包裹注意！7-11今起限5天，到全台門市取貨送7元購物金，限量150萬組，發完為止；全家12月13日起至12月17日、12月19日至12月23日，取貨送「單品熱美式19元優惠券（原價60元）」，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，優惠小白單遺失不得補發，結帳一定不要忘記拿！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今起至12月16日前，全台門市領取網購包裹，就送7元購物抵用券，購物金兌換期限至2023年12月17日前，限量150萬組，單筆交易最高可獲得5組序號，數量有限發完為止。
可將取貨後的小白單序號輸入《OPEN POINT》APP裡的「i禮贈」使用，或者向店員報OPENPOINT會員，7元抵用券會直接存入APP，印出的紙本券上面就不會出現序號，不僅不用擔心弄丟小白單，也不需要自己輸入序號。
全家於12月13日起至12月17日（限200萬組），以及12月19日至12月23日（限200萬組），網購取件選擇全家門市，領貨即可獲得「單品熱美式19元優惠券（原價60元）」，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存/選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。