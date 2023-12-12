佐佐木朗希表態季後想挑戰大聯盟！恐因日職規定只能簽小聯盟約
近日根據《Sponichi Annex》透露，效力太平洋聯盟千葉羅德海洋的「令和怪物」佐佐木朗希，以傳出向球團表示將在今年季後挑戰大聯盟，但根據《棒球美國》主編JJ Cooper表示，「對於佐佐木朗希是否想要申請入札挑戰大聯盟有疑問」，因為明年佐佐木朗希若挑戰大聯盟，僅能簽下小聯盟合約。
記者張志宇/綜合報導
根據日本職棒（NPBL）規定，若佐佐木朗希想要跳戰大聯盟，如果未滿25歲（佐佐木朗希今年22歲）、或年資不滿6年的話，只能簽訂小聯盟約，包含簽約金和年薪在內等等，每年最多只有500萬美元（約1.5億台幣），且佐佐木朗希在2026年休賽季之前，也無法簽下大型合約。
《棒球美國》主編JJ Cooper也發文透露，「認為佐佐木朗希要申請入札一事，這對千葉羅德來說毫無意義，而且目前只看到一家日媒報導此事，對佐佐木朗希是否真的想要申請入札挑戰大聯盟有疑問，因為發生這麼大的事情，這可不是正常的情況。」
佐佐木朗希本季受到傷勢影響，只出賽15場共主投91局，拿下7勝4敗、防禦率1.78、135次三振，被打擊率為0.161，每局被上壘率為0.75。
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